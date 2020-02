Ovejuyo Sur: 28 casas dañadas y en riesgo, cinco se derrumbaron

lunes, 24 de febrero de 2020 · 01:20

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Al menos 28 casas quedaron afectadas por un deslizamiento de tierra en el barrio de Quella Quella, ubicada en Ovejuyo Sur (entre Virgen de la Merced y Alto Ovejuyo) en la zona Sur de La Paz.



En el lugar 16 viviendas se encuentran seriamente dañadas en su estructura y unas cinco prácticamente se derrumbaron y otras 12 se encuentran en riesgo por las grietas presentadas, por lo que se tuvo que evacuar a las familias para no poner en riesgo sus vidas, aunque hubo resistencia de muchos vecinos.

El lugar fue acordonado y permanece con vigilia.

El subalcalde de esa jurisdicción, Óscar Sogliano, informó que el movimiento de tierra se debió a la presencia de aguas subterráneas, vertientes e inadecuadas conducciones de agua en las viviendas. “Se presentó un deslizamiento, un movimiento geodinámico por saturación de suelos ( ) la zona no tiene planimetría, tampoco tiene vías, hay 16 casas comprometidas, precisó. Producto de este hecho se reportaron preliminarmente a 24 familias afectadas, quienes fueron notificadas para que no vuelvan a sus viviendas por los riesgos que persisten.

El secretario de Riesgos de la Alcaldía de La Paz, Vladimir Toro, indicó que el río de la zona ha provocado filtraciones en los inmuebles que se levantaron alrededor en el barrio.

“Hubo un deslizamiento que se ha reactivado por saturación y filtración, son 4,8 hectáreas de deslizamiento, se ha generado un problema geodinámico que ha provocado el deterioro y derrumbe de varias viviendas, aproximadamente 16”, precisó.

Explicó que es un área administrada por el municipio de Palca, que es el que ha autorizado las construcciones. “Nosotros por instrucción del alcalde vamos a colaborar en primera instancia, son 28 viviendas en problemas, 16 que fueron más afectadas y 12 más que están en riesgo, considerando la última grieta presentada en el área de influencia”, subrayó.

El movimiento de tierra fue percibido por los vecinos alrededor de las 16:00, cuando mediante redes sociales reportaron el resquebrajamiento de las casas y la explosión de vidrios en varios de los inmuebles.

En un video se observa cómo los vecinos piden que la gente que aún permanecía en las viviendas salgan inmediatamente ante el inminente derrumbe de las estructuras.

Familias damnificadas sacan sus enseres con ayuda.

Toro aseguró que no se reportó ninguna víctima fatal por el colapso de los inmuebles.

Los vecinos señalaron que el problema se originó por las lluvias de los últimos días.

Inmediatamente reportado el daño, el municipio de La Paz desplazó personal, al igual que la Unidad de Bomberos, que hasta horas de la noche ayudaban a los vecinos afectados a evacuar.

Se acordonó el lugar y personal de la empresa distribuidora de electricidad DeLaPaz procedió con el corte de energía.

En el lugar se pudo observar que una casa de dos pisos se vino abajo, al igual que otras de menor tamaño que se encuentran a su alrededor.

Sogliano anunció que en las próximas horas se ayudará a los vecinos a sacar sus enseres, pero aclaró que no se puede meter aún maquinaria porque el movimiento en el lugar aún está activo. “A veces los problemas de límites hace que se construya en lugares inestables, en el lugar hay mucha agua subterránea y vertientes”, anotó.

El sector tiene problemas limítrofes entre los municipios de La Paz y Palca, tal es el extremo que de las 16 viviendas afectadas “solo cuatro estaban tramitando su cambio de jurisdicción”, dijo.

Una señora saca algunas pertenencias de su casa afectada.

Testimonios

“Salí y cuando llegue en la tarde los vecinos me avisaron que se deslizo la tierra y que mi casa se derrumbó, ahora no me dejan entrar a sacar mis cosas. Quisiera entrar para sacar una frazada para mí y mi esposa, solo vivimos los dos”, contó el dueño de una de las casas afectadas.

Otro vecino damnificado contó que sólo recuperó una parte de sus enseres porque tuvo que abandonar su casa ante el riesgo de un mayor derrumbe. “Pedimos que nos ayuden, son como 25 a 26 familias afectadas, varias casas se cayeron, la mía esta afectada en la mitad, vivo en el lugar hace 15 años”, agregó. Otro vecino dijo que se buscó al presidente de la zona para que abra la cancha de Ovejuyo y se puedan instalar carpas, pero no se lo ubica.

