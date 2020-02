Pablo Fernández confiesa que quisiera llegar a ser presidente del Comité pro Santa Cruz

El conductor de televisión y uno de los rostros más recordados de los 21 días de paro cívico en Santa Cruz también relevó que fue invitado a ser candidato a vicepresidente por dos partidos, situación que rechazó.

«Hoy soy actor, conductor de televisión y lo seguiré haciendo por muchos años. En el futuro ojalá pueda lograr encontrar una estabilidad económica que me alcance para poder darme el lujo de ser presidente del Comité pro Santa Cruz. Me encantaría, pero es ad honorem», confesó Pablo Fernández, figura de la televisión y uno de los rostros más conocidos de los 21 días de paro cívico en Santa Cruz.

Fernández destacó el peso del Comité en la vida política del país, recordando la lucha que terminó con la posibilidad de que se elija de forma directa a un gobernador y a un alcalde, a diferencia de antes cuando era el Gobierno central que lo hacía. «Hoy somos un país que está renaciendo democráticamente. El Comité es fundamental en el desarrollo de Santa Cruz y la defensa de los intereses del pueblo cruceño. Es la institución más limpia que tiene el pueblo», enfatizó en una entrevista en el programa El Bunker.

Fernández también relató los entretelones que vivió durante los días de paro, entre octubre y noviembre del año pasado. «Yo recibí amenazas el día 12, mi propia madre en EEUU me alertó, se había escuchado de una supuesta bomba en el Comité cívico, era una amenaza no solo para mí, también para la familia Camacho. Un par de noches no dormí en mi casa«, dijo.

La joven figura que estuvo conduciendo desde el escenario los cabildos que hubo cada día del paro a los pies del Cristo, reveló que gente allegada al entonces candidato a la presidencia por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, lo invitó a ser candidato a la vicepresidencia, al igual que Virginio Lema, excandidato a la presidencia por el MNR.

En el primer caso se excusó de entrada y en el segundo caso, se reunió con Lema y terminó la cita con esta respuesta: «El sueldo de presidente es poco más de 3.000 dólares, yo gano más, así que económicamente no puedo ir para atrás. Vivo de mi pega, sería irresponsable. Así que lo tomé esto como algo lindo que te pasa», relató.

Fernández dijo que, pese a ese sentimiento de decepción que siente mucha gente con lo que ha pasado después del paro, cree que todo lo que venga será mejor que antes, incluso si gobierna el MAS, porque la ciudadanía está mucho más atenta a lo que pasa en la vida política del país que a ningún gobernante le «va a aguantar lo que le aguantó a Evo Morales».