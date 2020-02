«Pep Mourinho»: el radical cambio de look del DT portugués generó una ola de memes en las redes sociales

Algunos optaron por recordar una antigua frase que Mourinho utilizó para burlarse de Pep, en la que atribuyó su falta de cabello al estrés que le generaba no disfrutar de su trabajo. “Si disfrutas lo que estás haciendo, no pierdes el pelo. A Guardiola no le gusta el fútbol, tiene la cabeza calva”, le dijo Mou al diario alemán Bild en 2014.