Percy va seis días internado y su entorno dice que puede trabajar

Lleva seis días internado en una clínica privada de Santa Cruz, pero el alcalde cruceño Percy Fernández no tiene baja médica, a pesar de que pasó por el quirófano para ser operado por una fisura en la cadera y en una clavícula.

La información la dio el secretario de Gestión Institucional, Jorge Landívar, quien indicó que el estado de salud de Fernández ha ido mejorando en este periodo de restablecimiento. “El accidente fortuito ameritó que se haga una cirugía menor y sencilla. Está convaleciente. Posiblemente, si todo va evolucionando, mañana (hoy) se lo pueda dar de alta”, dijo.

Landívar dijo que el alcalde en ningún momento ha solicitado licencia. “No lo ha hecho porque no lo necesita, porque está atendiendo normalmente los asuntos (del municipio) desde el lecho donde se está restableciendo”.

El funcionario municipal dijo que los documentos inherentes a su responsabilidad son entregados por intermedio del secretario general, Rómulo Peredo.

No hay impedimento

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobiernos Municipales y el Reglamento General del Concejo Municipal cruceño, los concejales designan una suplencia temporal del alcalde en caso de ausencia o impedimento al cargo.

“El impedimento es cuando él pierde la movilidad, y no la ha perdido, o como efecto de algún golpe puede haber perdido el sentido o alguna cosa, y esto no ha sucedido. Por eso digo muy taxativamente que mañana (hoy) los médicos le van a dar de alta, porque es palabra de ellos que nos han señalado cuando hemos requerido esta información”, dijo Landívar.

Desde el municipio indicaron que el lunes el alcalde regresará a sus funciones, a pesar de que, según Landívar, Fernández ya se encuentra realizándolas desde su cama de internación.

¿Vacío de poder?

Jhonny Fernández (UCS), concejal opositor y adversario político del alcalde, informó ayer que solicitará a la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, un informe sobre la situación médica real en que se encuentra Percy. “Lamentablemente no dan información precisa sobre su estado de salud”, señaló.

El opositor indicó que “si la salud del alcalde es complicada y estará mucho tiempo fuera del cargo, amerita proponer la sustitución del alcalde”.

Johnny Fernández observa que en la ciudad existe un vacío de poder, ya que al estar la máxima autoridad municipal fuera de su trabajo, se paraliza la firma de contratos. “Todo lo que es trámites, contratos, empréstitos y gestión, que tiene que hacer el alcalde, tienen que paralizarse, porque él es el que autoriza y firma”, explicó antes de que Landívar saliera a dar conferencia explicando que el burgomaestre estaba firmando los contratos desde la cama de la clínica.

“Él está con incapacidad temporal. El lugar de trabajo no es la clínica.

Ahí aplica la incapacidad laboral”, manifestó la concejala Rosario Schamisseddine como respuesta a lo explicado horas antes por Landívar. La autoridad legislativa adelantó que hoy habrá sesión, donde comsultará sobre la situación del alcalde con respecto a su estado de salud.

Las consecuencias

Para el abogado municipalista José Luis Santistevan esta situación, la de no tener un alcalde interino, puede estar por meses, incluso, hasta que se realicen las nuevas elecciones subnacionales, ya que, al no haber una carta orgánica, no se puede determinar qué tiempo el alcalde puede estar fuera de sus funciones.

“Es una pena que la Alcaldía cruceña no tenga carta orgánica, cuando es el municipio más importante del país en recursos y en población. Eso también demuestra la falta de gestión y de institucionalidad”, subrayó.

Santistevan sostuvo que la función de un alcalde no solo se limita a la firma de “unos cuantos papeles” y que lo que le están haciendo a Fernández “es hasta denigrante”.

Su colega, el abogado Otto Ritter, fue más duro al indicar que “hay un tema que es una verdad material en Santa Cruz y que todos lo sabemos, que Percy no es alcalde, tenemos alcaldesa, la realidad es esa. No llama el Concejo a sesión, porque no lo necesitan, ella sigue manejando la Alcaldía”.

Fuente: https://eldeber.com.bo