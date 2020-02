Piloto que solicitó a la DGAC realizar el vuelo del “narcojet” fue liberado

Su abogado asegura que no se realizó el vuelo debido a otros compromisos que tenía.

El narcojet que fue encontrado en México y comandado por pilotos bolivianos, hizo que se abrieran varias investigaciones en el país, hace poco detuvieron a dos pilotos que estarían vinculados a los que se encuentran detenidos en México, el día de ayer uno de ellos fue puesto en libertad.

Luis Fernando Torrez, piloto de una línea aérea boliviana, está siendo investigado por tener un supuesto vínculo de amistad con Aldo López Matienzo, piloto que está recluido en México, y además por ser quien habría solicitado a la DGAC realizar el vuelo del “narcojet”, sin embargo en audiencia argumentó que él no realizó el viaje debido a otros compromisos.

Alberto Trigo, abogado de Torrez, aseguró que su cliente no tiene ningún tipo de antecedentes ni judicial, ni penal y que no existe ningún elemento para detenerlo, “lo vinculan supuestamente porque una persona ´x`, a la cual desconoce, ha referido que estaba en un primer plan de vuelo, desde un vuelo que jamás salió, y esa persona ya ha declarado, ha sido aprehendida, y esa persona dice que no lo conoce”.

El Ministerio Público lo acusa de tráfico de sustancias controladas, pese a que él no se encontraba pilotando el avión que fue encontrado con 1.000 kg de droga en México, como indica su abogado; luego de la audiencia el juez otorgó medidas sustitutivas a Luis Fernando Torrez con una fianza de 50.000 bolivianos.

En las próximas horas otro piloto será puesto ante un juez cautelar por el mismo proceso.

Caen dos pilotos ligados a ‘narcojet’ y allanan casa de $us 3 millones