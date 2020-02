Policía desconoce que exista orden de aprehensión contra Wilfredo Chávez

viernes, 07 de febrero de 2020 · 12:44

Página Siete Digital / La Paz

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, informó este viernes que no tiene conocimiento sobre una orden de aprehensión contra el abogado de Evo Morales y exviceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez.

En rueda de prensa, el director de la fuerza anticrimen, aseveró que no será un «instrumento» para que alguien se «victimice».

«Se habla de una supuesta orden de aprehensión, digo supuesta. No me voy a prestar, no voy a ser un instrumento para que alguien se victimice. Desconocemos cualquier orden de aprehensión que tiene en este momento el señor Wilfredo Chávez», aseveró Rojas.

El Director de la Felcc agregó que la aprehensión del exviceministro es un tema especulativo y que aún no tiene asidero legal.

El pasado lunes, el expresidente Evo Morales denunció que se había instruido la detención de Wilfredo Chávez y aclificó esta acción como un «atropello».

«Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que la dictadura ha instruido la detención del delegado político del MAS ante el @TSEBolivia y mi apoderado, Wilfredo Chávez. Este es un atropello sin nombre que quiere proscribirnos», tuiteó Morales.

Del mismo modo, Chávez denunció el accionar a través de la red social.

«He sido víctima de una dura persecución personal esta mañana con órdenes de aprehensión y allanamiento dadas por el Gobierno de facto. Un amigo ha leído esas órdenes. Seguro que se negará porque la mentira es infame. Este invierno ya pasará», tuiteó Chávez el pasado lunes.

