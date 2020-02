Popular, bella y sexi, la reina de los Picarazos

Todas las miradas van hacia su figura. Es imposible no fijarse en ella y cuando pasa pocos resisten a voltearse. Tiene un encanto especial, una mezcla de belleza, sensualidad y picardía. Por ello fue que los Picarazos, aspirantes a coronadores 2021, eligieron a Gley Salazar Subirana como su reina para este Carnaval. Esta encantadora mujer es cruceña, en abril cumplirá 29 años y ya concluyó sus estudios de Ingeniería Financiera en la Uagrm.

Cuando Gley sale a la calle la gente la reconoce y se le acerca para saludarla, pedirle autógrafos o tomarse una foto con ella. “Me gusta recibir el cariño de las personas. Me dicen que me ven en la televisión y que me apoyan. Y ahora que soy reina de comparsa tengo más seguidores”, expresa.

Cuenta que al participar en un reality se le abrieron las puertas de la TV y que, sin imaginarlo, empezó una larga carrera en la pantalla. “He estado en diversos forma – tos, pero me gustaría presentar noticias. Ese es un sueño que estoy segura de que en algún momento se hará realidad”, confiesa.

Sabe que trabajar en noticias es más pesado y sacrificado, pero es – tá dispuesta a ganarse ese puesto. “Soy una persona bien informada. Todos los días leo noticias y miro los noticiarios. No puedo, es como si me falta algo si no me entero de lo que pasa en el país y en el mundo”, expresa.

Sobre los cuestionamientos a que algunas modelos ejerzan como periodistas, defiende que si se preparan ellas pueden cumplir con ese o con cualquier trabajo. ¿Sensual? Cree que no lo es. Dice que es una mujer sencilla, que tiene sus encantos como todas las cruceñas. “Puedo llamar la atención porque soy delgada y mido 1,75 m, pero, lo importante es la actitud y yo tengo mentalidad positiva”, asegura la reina picaraza.

El corazón de la morena tiene dueño, desde hace un año y cuatro meses enamora con el argentino Agustín Belforte, también presentador de televisión. Revela que tienen pensado casarse, tal vez este o el próximo año, aún no lo han definido, pero formarán una familia.

Está convencida de que ser soberana carnavalera es hermoso, pero agotador. Algunos días se levanta muy temprano y asiste a muchos compromisos sociales. “A pesar de los ajetreos estoy feliz y en una de las épocas más bonitas de mi vida”, comenta.

Gley invita a sus seguidores a su coronación, que se realizará el domingo 9, en el Costival, y a acompañarla en el corso, donde lucirá una alegoría regional elaborada por Fiorillo&Fiorillo.

