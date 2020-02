Por qué la reina Isabel dejó «la puerta abierta» al regreso de Harry en la Casa Real tras el Megxit

“Si bien la Monarquía o la Oficina del Gabinete no tienen jurisdicción sobre el uso de la palabra ‘Royal’ en el extranjero, el duque y la duquesa de Sussex no tienen la intención de usar ‘Sussex Royal’ ni ningún derivado de la palabra ‘Royal’ en ningún territorio (ya sea dentro del Reino Unido o no) cuando se produzca la transición en la primavera de 2020”.