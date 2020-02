Potosí: Demandaron al alcalde de Puna por abandono de sus funciones

El 4 de diciembre se efectuó el tapiado del edificio municipal de Puna. ARCHIVO

Los pobladores de Puna plantearon una demanda contra el alcalde Florencio Huanaco por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y abandono de cargo.

El presidente del Comité Cívico de Puna, Germán Pérez, informó que se tuvo que recurrir a una denuncia penal contra el alcalde porque desde hace más de dos meses que no está cumpliendo sus funciones.

Señaló que el 4 de diciembre la gente tapió los accesos al edificio municipal porque el alcalde estaba incumpliendo sus funciones y no existían obras para la población.

La ciudadanía demandó la renuncia de Florencio Huanaco por considerar que la autoridad no estaba ejecutando los proyectos que requiere la gente para mejorar sus condiciones de vida, o sus sistemas de producción, por lo que consideraron que el perjuicio era enorme.

FUNDAMENTO

Los dirigentes cívicos de Puna señalan que el alcalde está cometiendo el delito de «incumplimiento de deberes» puesto que durante casi dos meses no desarrolla su labor en beneficio de la gente.

Entre las labores que deben cumplir las autoridades electas está el de la jornada laboral, lo cual no se cumple debido a que no se encuentra en esa población y si bien señala que se halla realizando gestión en otra comunidad, ello no seria cierto porque la gente que llega a la misma preguntó donde debían efectuar los trámites y nadie sabía nada.

Pobladores de Puna denunciaron que Florencio Huanaco no está trabajando en la población de Belén ya que hizo abandono de funciones.

El presidente del Comité Cívico de Puna destacó que anteriormente ya se habían presentado otras denuncias contra el alcalde por la comisión de hechos de corrupción y esperan que el Ministerio Público agilice los procesos de investigación con la finalidad de determinar lo que corresponda por ley.

La gente de Puna tiene la esperanza de que se pueda hacer justicia como en el caso del exgobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, que fue detenido por abandonar sus funciones durante 20 días.

Alcalde dijo que trabaja en Belén

El alcalde de Puna, Florencio Huanaco, anunció el 26 de diciembre que, frente al tapiado del edificio municipal, estaba trabajando en la población de Belén, aspecto que no es compartido por los que le cuestionan y dicen que todo el tiempo se la pasa en la ciudad de Potosí.

En esa oportunidad, Huanaco dijo que recurriría a la justicia porque gente de la ciudad de Puna intenta su renuncia sin que existan cuestionamientos sólidos por lo que no renunciará y seguirá trabajando en beneficio de la gente.

Tras la quema de su casa que estaba en construcción, el alcalde anunció que solicitará la investigación para determinar quiénes son los responsables y, pese a esas acciones vandálicas, no dimitirá al cargo al que accedió a través de una organización de los ayllus y con el voto mayoritario de la población.

Tanto el alcalde como los dirigentes cívicos señalan que cuentan con el apoyo de las comunidades que en número de 116 son parte de esa comuna y que en algún momento se manifestaron demandando que se ponga solución a la crisis que se vive en esa comuna.

Días están cerradas las oficinas de la comuna porque los ciudadanos recurrieron a las medidas de presión contra la autoridad edil.

Fuente: https://elpotosi.net