¿Pumari dejará a Camacho? Hoy develará su misterioso anuncio

Fuente: paginasiete.bo

“Este miércoles tengo un anuncio importante que hacer…”, posteó el lunes el excívico potosino Marco Pumari. Llovieron las conjeturas en las redes sociales desde que se irá con Mesa o Añez hasta mercader de la política. Otros le dijeron golpista y sedicioso porque junto con el también excívico cruceño Luis Fernando Camacho presionó para que Evo Morales renuncie en noviembre. No faltaron quienes le dijeron que su posible salida de la carrera electoral podría contribuir a la unidad para hacer frente al MAS.

Lo cierto es que hoy el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) dirá qué hará con su vida política cuando faltan 68 días para las elecciones generales del 3 de mayo. La semana anterior, Camacho, que es candidato a la Presidencia por la alianza Creemos, junto con Pumari, anunció que está dispuesto a deponer su candidatura. “Ponemos nuestras candidaturas en blanco por Bolivia, esto no quiere decir que nosotros nos vamos a bajar solamente porque otros candidatos sumen. Vamos a bajarnos para que todos apoyemos una sola candidatura. Hagámoslo por Bolivia, es lo que Bolivia está pidiendo”, dijo entonces excívico cruceño.

La intermitencia

Ambos fueron conocidos en la lucha política contra Evo Morales en los últimos meses del año anterior. Camacho, después de las fallidas elecciones del 20 de octubre, cuando en noviembre una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció una “manipulación dolosa” en favor de Evo Morales, declaró un paro cívico indefinido en Santa Cruz, que sólo fue levantado después de la dimisión del entonces mandatario. Pumari también declaró paro cívico en Potosí en demanda de la anulación de la explotación del Salar de Uyuni por una empresa alemana y luego enganchó la medida a la renuncia de Morales.

En la recta final ambos presionaron por la dimisión de Morales. Casi de inmediato Camacho anunció que sería candidato en las elecciones de mayo. Volvió a presionar en esta ocasión a Pumari para que se pronuncie que lo acompañará como vicepresidenciable. En los primeros días de diciembre Camacho descartó a Pumari como compañero de fórmula. Luego, un audio difundido en redes sociales había puesto en vilo la alianza. En él, se escuchaba a Camacho acusar a Pumari de condicionar su candidatura a un pago de 250 mil dólares y el control de dos aduanas si llegan al Gobierno, algo que Pumari negó. El conflicto se agravó cuando en una entrevista en CNN, el periodista Fernando del Rincón acusó a Camacho de haberle filtrado el audio, quien en su defensa dijo que fue otra grabación la que envió. “Él tiene el interés de ir a la Presidencia, yo no puedo jugar con lo que ya hice y digo que no puedo jugar porque ya hicimos un compromiso, y hay algo que no voy negociar nunca, es los principios, por lo que nos tenemos que regir durante todo el proceso”, dijo entonces. Incluso pretendió reemplazarlo por una mujer.

Luego calmó la tormenta. En el último día de 2019, Pumari y Camacho firmaron un acuerdo para ir juntos a las elecciones 2020. “Hemos logrado consolidar nuestro binomio presidencial”, dice el punto ocho del acuerdo que establece que Camacho será el candidato a presidente y Pumari postulará a vicepresidente.

Luego de conocerse las encuestas de intención de voto liderado por Luis Arce con 32% (MAS), seguido por Carlos Mesa con 23% y Jeanine Añez 21%, Camacho solicitó al Comité pro Santa Cruz convocar a los políticos opositores al partido de Evo Morales, para buscar la unidad de cara a las elecciones del 3 de mayo. Pumari respaldó la propuesta de Camacho y dijo que no les será difícil dejar sus candidaturas por el bien del país y la democracia “para que se haga lo correcto”. Otros políticos creían que Camacho busca visibilizarse.



Leopoldo Chui dice que es candidato a vicepresidente por FPV

El Frente Para la Victoria (FPV), liderado por Chi Hyun Chung, invitó el lunes a exfiscal del Distrito de Santa Cruz (2005 -2010), Jaime Soliz, como candidato a la Vicepresidencia en reemplazo de Jasmine Barrientos, que salió de la lista supuestamente por incumplimiento de requisitos. Mientras no se conoce aún la respuesta de Soliz, ayer Leopoldo Chui aseguró que el viernes (21) en una reunión nacional del partido se determinó que él fue designado como vicepresidenciable. “Ratificar a toda la población en Santa Cruz, el viernes hemos tomado la decisión y (quedé) ratificado (por) el pleno (que) mi persona será el acompañante del doctor Chi (Hyung Chung); se tomó esta decisión en el comité ejecutivo y con (la participación de) todos los candidatos a nivel nacional”, sostuvo ayer Chui en declaraciones a radio Panamericana. El presunto acompañante de Chi dijo que presentó toda la documentación de su candidatura al comité ejecutivo del PFV y que la oficialización de su postulación se la hará en La Paz, pero no precisó cuándo ocurrirá aquello. “He presentado (mis documentos) ante el comité ejecutivo porque el procedimiento de cambio de candidato es de acuerdo con el plazo del calendario electoral, del 20 de marzo hasta mediados de abril”, dijo. Desde el 3 de febrero, cuando se cerró la inscripción de los binomios de las alianzas, no se define quién es el acompañante de Chi. Entonces Chi inscribió a Chui como su acompañante de fórmula, aduciendo problemas en la documentación de quien era su inicial vicepresidenciable, Jasmine Barrientos. Entonces, Barrientos, denunció cobros y reafirmó su inscripción como candidata.



