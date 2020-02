Qué tiene que decir la ciencia sobre el Apocalipsis

Se calcula que la peste negra, provocada por una bacteria, acabó con un tercio de la población de Europa. La gripe española mataba hasta al 20% de los infectados y aniquiló a un 6% de la población mundial. Aunque no les exterminase del todo, para muchos de los habitantes de la América precolombina, los virus provocaron una especie de fin del mundo. “En la colonización de América, el soldado principal fueron los virus”, señala Víctor Briones, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

“Que una infección ponga en peligro la continuidad de una especie es muy difícil, aunque ha habido casos en los que casi ha sucedido con enfermedades a veces banales, como con la sarna en el rebeco del Pirineo. Y la peste bovina creó tal mortandad en Europa que llevó a la fundación de las facultades de veterinaria”, continúa el experto en Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la universidad madrileña. En humanos, la gripe española de 1918 “despobló las zonas rurales” y la plaga de Justiniano del siglo VII pudo tener influencia en el final del Imperio Romano. “Redujo la población de tal manera que no había brazos para cultivar la tierra ni gente para defender la frontera. El orden social se alteró”, afirma Briones, que concluye que aunque sí ve la posibilidad de que una enfermedad provoque una gran mortandad, ve muy difícil la extinción de la humanidad por esa vía.

Aunque no haya extinción, algunas enfermedades que no aciertan a atrapar la atención del público en los países desarrollados matan a cientos de miles de personas. Solo el VIH, la tuberculosis y la malaria acaban con la vida de alrededor de dos millones y medio de personas cada año, la mayoría en países pobres. “En ciudades como Yakarta, Dar es-Salam o El Cairo, donde la mayor parte de la población no vive en edificios de vidrio y acero sino de chapa y hojalata, donde hay una inmigración masiva, una gestión deficiente de los residuos y poco acceso a los recursos sanitarios, hay enfermedades que provocan una gran mortandad”, asevera Briones. La hecatombe allí no es un miedo difuso en el futuro sino la vida cotidiana.

Fuente: El País