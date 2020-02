Carlos Valverde en la Red – 13 febrero 2020 – Reflexión sobre las amenazas, de los narcos, de los cocaleros… las agresiones del camachismo… la intolerancia de estos últimos es una tendencia que muestra que hay gente que no comparte con el dictador, pero que no le estorba la dictadura; no aceptan la crítica, el análisis… enfermos de fanatismo.



Fuente: Carlos Valverde Bravo



