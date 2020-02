Renovada versión del ‘smartphone’ plegable Mate X y una tableta sin precedentes: Huawei presenta sus nuevos productos

Asimismo, este lunes ha sido presentada la tableta MatePad Pro 5G, el primer dispositivo de este tipo que soporta la carga inalámbrica. Al mismo tiempo, se trata de la primera tableta en el mundo que tiene la pantalla FullView, también conocida como ‘pantalla infinita’.

Otras claves sobre MatePad Pro son:

Mate Xs y MatePad Pro 5G disponen del sistema operativo Android, pero sin acceso a los servicios de Google como Play Store.

Tired of switching back and forth between online shopping, chatting on social media and editing work files? What if you could do them all simultaneously? With the Split Screen of HUAWEI MatePad Pro 5G – available at €549, you can now enjoy multitasking seamlessly!#HUAWEI #HMS pic.twitter.com/cDCnKuxpBY

— Huawei Mobile Services (@HMS_GlobalPage) February 24, 2020