Reyes Villa: ‘Si no hubiéramos tenido un Camacho, seguiríamos como Venezuela’

El exalcalde de Cochabamba cree que el binomio Camacho-Pumari aún tiene chance de crecer electoralmente. Pidió respaldar a los líderes de la lucha que terminó con la renuncia de Evo Morales.

eju.tv

El exalcalde y exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su amplio respaldo a Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia por la alianza Creemos y aseguró que no ‘atacará’ al Gobierno de Jeanine Áñez, porque los verdaderos «enemigos» son los masistas.

«Decidimos apoyarlo (a Camacho) para que no se genere mayor incertidumbre. Más allá de los errores que tuvo, si grabó o no, si tiene experiencia o no, Evo Morales no tenía experiencia y se ha quedado 14 años en el Gobierno. Este joven abogado no tendrá la experiencia, pero vamos a estar ahí para apoyarlo, para que consolide la democracia y, sobre todo, para que recupere en Estado de derecho en el país», enfatizó Reyes Villa en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

«Si no hubiéramos tenido un Camacho, seguiríamos como Venezuela. A ellos les falta el Camacho que lo saque a Maduro, en cambio aquí hemos tenido a una persona que pudo sacar al dictador que ha hecho mucho daño, sobre todo a quienes pensábamos diferente», destacó el exalcalde.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

También apeló a los cruceños pidiéndole que recuerden los días de lucha por la democracia y la libertad. «Queridos hermanos de Santa Cruz acuérdense de los cabildos, cuando ustedes estaban pidiéndole a un joven que vaya hasta La Paz y que lleve la carta (de renuncia de Evo Morales), no se pueden olvidar de ese joven que arriesgó su vida, tienen que ser consecuentes. Santa Cruz debería estar con el 70% (de apoyo) en este momento», dijo.

Reyes Villa consideró que el binomio todavía tiene margen de crecer electoralmente y puso como ejemplo su caso, cuando en 2002 fue candidato a la presidencia por Nueva Fuerza Republicana (NFR) y logró subir en poco tiempo del 4% de preferencial electoral al 20%, ocupando un primer lugar. «Lamentablemente, igual nos hicieron fraude, pero esta vez vamos a tener un Tribunal Supremo Electoral transparente, creo que las cosas van a ser diferentes», enfatizó.

El exalcalde descartó la posibilidad de que se pueda lograr un frente único, pero sí un frente fuerte. «Yo he estado detrás de lograr un frente fuerte, no un frente único porque nunca he creído un frente único, pero sí fuerte, donde podríamos estar reunidos dos o tres candidaturas fuertes, pero no se pudo. Al único que he visto desprendido es a Luis Fernando Camacho que hasta ha puesto su candidatura en blanco, pero no hubo respuesta».

Fuente: Frecuencia Urbana