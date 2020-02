Santa Cruz registra tres muertos por accidentes de tránsito en el primer día de carnaval

Durante el primer día de carnaval en el departamento de Santa Cruz se registraron tres accidentes de tránsito, que cobraron la vida de tres personas y dejaron cuatro heridos de gravedad.

Uno de los casos se suscitó la mañana de este domingo en el kilómetro 16 de la ruta a Camiri. Dos vagonetas colisionaron frontalmente y dejaron a un hombre fallecido y dos heridos.

Según el comandante de Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR), Álvaro Castillo, un menor, de 16 años, y un adulto fueron evacuados hasta centros médicos cercanos, tras el fatal hecho.

El subdirector departamental de Tránsito, Erland Monasterio, informó que en el barrio El Carmen, de Colpa Bélgica (provincia de Warnes), un conductor de un vehículo se dio a la fuga luego de atropellar a tres personas, una de ellas (mujer de 21 años) perdió la vida. Mientras que los heridos, son una mujer y un hombre, quienes presentan lesiones graves y se encuentran internados

“La Policía de Tránsito de Colpa Bélgica está realizando las investigaciones para identificar el motorizado que provocó el accidente con muerte”, dijo la autoridad.

En San Julián, una motociclista que circulaba por la avenida 24 de Septiembre falleció cuando, por el exceso de velocidad que imprimía, perdió el control al cruzar un rompe muelle.

“Lamentablemente el conductor falleció porque no tenía casco de seguridad y al caer de su moto golpeó su cabeza contra la calzada. Además, no llevaba licencia de conducir, por lo que aún no ha sido identificado”, señaló Monasterio.

Operativos

Durante la madrugada de este domingo, la Dirección Departamental de Tránsito realizó controles móviles en distintas zonas de la ciudad y logró arrestar a dos choferes en estado de ebriedad, quienes fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público para ser sancionados.

Monasterio recomendó a la población evitar conducir bajo influencias alcohólicas y tener precaución durante las fiestas de carnaval, para prevenir accidentes.

Fuente: El Deber