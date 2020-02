Santa Cruz: un campo de batalla electoral entre Costas y Camacho

La candidatura de Jeanine Añez, respaldada por Demócratas, creó una ruptura en los votantes cruceños. Los cálculos políticos están en la balanza.

Jeanine Añez y Fernando Camacho, juntos, en noviembre. Foto: Archivo Página Siete

Carolina Méndez/ Santa Cruz

Santa Cruz presenta dos estructuras de poder concentradas en las candidaturas presidenciales de Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho. Añez representa a los Demócratas -cuyo líder es el gobernador Rubén Costas- y Camacho concentra al bloque insurgente y a la agrupación Santa Cruz para Todos del alcalde Percy Fernández. Analistas advierten que esta será una disputa aérea que terminará siendo territorial.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Por un lado está la Gobernación y por otro lado está el Comité Cívico; pero detrás de ellos hay estructuras de poder que buscan tener beneficios económicos y políticos al mismo tiempo. Hay cooperativas de uno u otro lado, instituciones de profesionales y empresarios agroindustriales que hace poco estaban vinculados al MAS pero que ahora parecen hacer un cálculo político. Son escépticos y buscan quien les garantice estabilidad”, evalúa el analista Daniel Valverde.

Rubén Costas, jefe del partido Demócratas.

“Probablemente Santa Cruz no llegue a gobernar pero va a decidir”, manifiesta José Luis Santistevan, abogado constitucionalista. Hace énfasis en la importancia del voto oriental.

El 29 de noviembre de 2019, Camacho anunció su candidatura, sin contar aún con partido ni con acompañante de fórmula; dos meses después, Jeanine Añez también sorprendió con su candidatura. Aunque al principio, ambos negaron una búsqueda de la Presidencia, ahora se encuentran en la misma carrera por la silla presidencial, disputándose un mismo electorado.

Tras el mismo electorado

Un año atrás, el nombre de Añez o el de Camacho pasaban completamente inadvertidos. Hoy, por el contrario, aparecen en conversaciones cotidianas sobre las próximas elecciones.

“Hay una polarización en Santa Cruz, entre lo que está naciendo y lo que se resiste a morir”, sintetiza Santistevan refiriéndose a Camacho y a Añez (por su relación con Costas), respectivamente.

Por su parte, Valverde explica que tanto Añez como Camacho han capitalizado la defensa de la democracia. “Camacho ya no será el único que reivindicará lo que sucedió tras los 21 días de paro, ahora hay otra figura oriental que tuvo un rol importante y representó a la sociedad civil organizada, Jeanine Añez”, manifiesta el abogado.

Jeanine Añez, candidata por los Demócratas.

Para la analista Tanja Tomichá, tanto Camacho como Añez van en busca del mismo electorado, conservador y cristiano. “Ambos, además, representan a las corrientes religiosas. Añez a la Iglesia evangélica y Camacho a la católica; por lo tanto, es muy posible que una parte de ese grupo electoral se vea dividido, todo dependerá de qué ofrece cada uno de ellos. Camacho ya ha dado el primer paso al ofrecer un ‘Ministerio de la familia’ y Añez poniendo de ministro a Víctor H. Cárdenas y reuniéndose de manera oficial con la célula radical Con mis hijos no te metas”, explica Tomichá.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que conservador y cristiano son categorías que no sintetizan el universo completo del electorado cruceño. Como explica Valverde, no hay que menospreciar el respaldo obtenido por el MAS en 2014.

“Ese apoyo es una parte de la sociedad que ya no se ajusta a los grupos tradicionales de poder; ese voto que en algún momento respaldó al MAS difícilmente migrará a posturas conservadoras y de derecha. Quizás ahí cobre un rol importante Carlos Mesa como receptor del apoyo o quizás se vaya nuevamente a apoyar al Movimiento Al Socialismo”, manifiesta el analista.

La dupla de Camacho fue respaldada por Sosa.

Foto: Archivo Página Siete

Santistevan: “La disputa pronto será territorial”

La agrupación Santa Cruz para Todos que llevó a Percy Fernández a la Alcaldía -y que gobierna desde hace 15 años- manifestó el 16 de enero, a través de su jefa de campaña, Angélica Sosa, que respaldará a Camacho “sin pedir nada a cambio”.

“Como cruceña me siento orgullosa de que un cruceño se postule a la Presidencia del país, es un orgullo, es algo grande. Ojalá y pido al pueblo cruceño y boliviano nos unamos para apoyar un solo frente”, expresó Sosa quien, además, solicitó a los partidos políticos “que se despojen de sus intereses personales” y apoyen al excívico.

Para el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, la disputa por el voto recién empieza. Proyecta que se agudizará en las elecciones subnacionales. “Ahora es una lucha aérea pero pronto será cuerpo a cuerpo en las elecciones por la Alcaldía y por la Gobernación. Ahí será una disputa territorial entre estructuras de poder”, dijo.

Para el analista, Fernández y Costas forman parte de la misma rosca de gobierno de 14 años desgastados del MAS pero que, ahora, buscan sobreponerse con las figuras de Camacho y de Añez quienes aparecen como “tablas de salvación” en la coyuntura. Camacho, a pesar de significar “la insurgencia” que repudia a la vieja estructura representada en Costas, estaría vinculándose con la otra vieja estructura, representada en el actual Alcalde de Santa Cruz.

Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico.

“Costas y Fernández son los únicos que han estado 14 años como el MAS. En ningún otro departamento sucedió algo así”, explica Santistevan.

“Tanto Añez-Costas como Camacho disputarán el voto de tierras bajas, y aquí las alianzas serán tan claves y determinantes como las promesas y propuestas para los siguientes cinco años. Mucho dependerá del discurso y el programa que cada uno presente para diferenciarse entre sí”, manifiesta la analista Tanja Tomichá.

Lo cierto es que, según los analistas, en este momento la meta cercana para las estructuras tras de Añez y de Camacho son las elecciones nacionales del 3 de mayo. Las subnacionales serán otro espacio de disputa, reajuste y búsqueda de la primacía territorial.

“Ya no se pide unidad, sino al menos un consenso”

Rubén Costas y Luis Fernando Camacho son dos líderes concebidos en distintos momentos en la cuna del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Hoy miden fuerzas en candidaturas presidenciales (Costas tras la figura de Añez).

El Comité, bajo la representación del actual presidente, Rómulo Calvo, asegura que “la institución no se posicionará respaldando a un partido”. Calvo aseguró que se instará a que no se divida el voto “haciendo daño al pueblo cruceño”.

Por este motivo, el líder cívico convocó a una cumbre para que todos los candidatos se reúnan para buscar el consenso.

“Ya no se pide unidad sino al menos que haya consenso para no dividir el esfuerzo. Ya no hablemos de los votos, sino del esfuerzo de la población en las calles durante los 21 días de paro”, dijo Calvo.

Fernando Camacho, excívico de Santa Cruz.

Agregó, refiriéndose a todos los presidenciables, que hay “candidatos que no tienen posibilidades de ganar pero que sí tienen posibilidades de perjudicar”.

“Es un consenso que exige el pueblo boliviano para la conformación de un frente único opositor al MAS, antes de la presentación de candidatos”, afirmó.

El 3 de febrero concluye la inscripción de las candidaturas de las organizaciones políticas y alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Recién entonces se conocerá si Santa Cruz consiguió sedimentar el consenso o si, por el contrario, prefirió la lucha voraz entre sus estructuras de poder.