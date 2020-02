Se suspende la audiencia de Romero y denuncia que recibe amenazas en la cárcel de San Pedro

Según Andrés Zuñiga, uno de los abogados de Romero, la audiencia fue suspendida porque no asistió Patricia Ramírez, otra abogada del exministro.

Ante esa situación, equipos de prensa paceños consultaron a la exautoridad ¿qué esperaba de esta audiencia? ¿y si había recibido alguna amenaza? Él respondió que era un perseguido político y que su vida corría peligro.

«No puedo, no puedo, porque me pongo en riesgo. Me pongo en situación vulnerable», se limitó a señalar Romero