Seis equipos bolivianos quedan eliminados de la Libertadores y la Sudamericana en primera ronda

San José y The Strongest no pudieron pasar la primera fase de la Libertadores. Oriente Petrolero, Nacional Potosí, Blooming y Always Ready se quedaron con las ganas de avanzar en la Sudamericana.

En 23 días, seis equipos bolivianos quedaron en el camino en el inicio de las copas Libertadores y Sudamericana 2020. Bolívar y el campeón del torneo clausura 2019 Wilstermann esperan por su debut en la fase de grupos de la Libertadores en marzo próximo.

La noche de este jueves Always Ready y Blooming fueron los dos últimos clubes bolivianos en ser eliminados de la Sudamericana. A pesar de ganar, en La Paz, 1-0 a Millonarios Always quedó fuera de la Sudamericana al no poder superar el 0-2 que encajó en su visita al cuadro colombiano en Bogotá el 6 de febrero.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El cuadro de la banda roja retornó a un torneo internacional exactamente 52 años desde su única participación en una Copa Libertadores de América, la de 1968.

Blooming perdió 2-0 en Guayaquil ante Emelec. En el global el cuadro cruceño fue derrotado 5-0 si se suma el 3-0 que el conjunto ecuatoriano anotó en su visita al estadio Tahuichi Aguilera, también el pasado 6 de febrero.

De los seis equipos, el primero en decir adiós a un torneo internacional fue el club San José de Oruro, que el 29 de enero cayó goleado 4-0 ante el Guaraní paraguayo en Asunción por la Libertadores. En el encuentro de ida, en Oruro el 23 de enero, los Santos fueron derrotados 1-0.

The Strongest fue el segundo en caer eliminado de la Libertadores. El 5 de febrero venció a Atlético Tucumán 2-0 en el estadio Hernando Siles de La Paz. Sin embargo, en el encuentro de vuelta, el 12, el conjunto argentino igualó la serie y obligó a los tiros penales, donde el Tigre acarició la clasificación, pero quedó en el camino.

Por penales también fue eliminado el equipo de Nacional Potosí de la Sudamericana. Cayó el 18 de febrero 4-3 en penales ante el peruano Melgar, que avanzó a la segunda fase después de perder 2-0 en los 90 minutos lo que igualó la serie.

El miércoles, Oriente Petrolero no pudo frente a Vasco de Gama y empató 0-0 lo que lo eliminó de la Copa Sudamericana. Era el equipo boliviano con más chance de clasificar luego de perder, el 5 de febrero, 1-0 en territorio brasileño.

En marzo, Wilstermann y Bolívar debutarán el 4 de marzo en la fase de grupos de la Libertadores 2020.

Fuente: La Razón Digital