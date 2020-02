Tuto acusa a Luis Arce por desfalco de $us 47,000 MM y pide a Añez revelar a los autores

El candidato presidencial por la alianza Libre 21 Jorge Tuto Quiroga denunció este sábado a su oponente del MAS y exministro de Economía Luis Arce Catacora, de ser el autor del desfalco de 47,600 millones de dólares en 14 años de gobierno y pidió a la presidenta de transición Jeanine Añez revelar a los autores y demostrar “el desorden económico de la casa para que el país sepa lo que dejó el MAS porque si no el calla, otorga“.

Durante una conferencia de prensa, emplazó a Luis Arce a “no correrse” del debate y decirle al país cuáles fueron las cifras reales de los costos recuperables y el dinero que Evo Morales pagó a las transnacionales por la supuesta nacionalización, porque está probado que “el MAS no nacionalizó ni un tornillo de las petroleras”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Explicó que Morales cuando asumió el gobierno en 2006 recibió un país cero deuda multilateral porque se condonaron $us 5,500 millones por concepto del HIPC y tenía contratos petroleros que reportaron ganancias gasíferas por casi 50 mil millones de dólares, de los cuales Evo Morales, Álvaro García Linera, Luis Arce y Héctor Arce provocaron un desfalco de casi $us 47,600 millones.

DiJo que por costos recuperables se habría pagado a las petroleras $us 10,515 millones sin incluir los 8,081 millones de $us de utilidades extranjeras; para “elefantes azules con créditos del Banco Central se canalizaron $us 6,491 millones; para empresas pequeñas improductivas, $us 320 millones; por la “recompra” discrecional sin auditoría en negociaciones que llevó a cabo el exprocurador Héctor Arce Zaconeta con las empresas que demandaron a Bolivia a arbitrajes internacionales, se pagaron $us 908 millones; sobreprecios estimados en adjudicación directa de contratos carreteros y otros, $us 7,972 millones y el despilfarro por gasto corriente estimado de $us 21,350 Millones.

“Que Luis Arce dé los todos los datos, él sacó el dinero del Banco Central de Bolivia para hacer los elefantes azules. Entiendo la estrategia del MAS, Arce quiere ser el bombero cuando es el pirómano, él dejó esta bomba y está empezando a activarla. Él es responsable, que venga a debatir y a explicar el manejo económico”, declaró.

Advirtió que no permitirá que pase lo de Argentina, donde Cristina Fernández cometió delitos de corrupción, desfalco y malversación, pero el gobierno de Mauricio Macri no identificó a los responsables y pero eso la señora Fernández está de vuelta.

“Eso es lo que quiere Evo Morales y por eso lo pusieron a Luis Arce de candidato para que cuando se produzcan marchas del magisterio, jubilados, beneméritos, pedido de los policías y no existan recursos para atender, dirán que esa culpa del gobierno de transición y que ellos deben volver como salvadores”, manifestó.

Sin embargo considera que cuando el gobierno de transición entregue toda la información y la gente identifique el problema, la ciudadanía sabrá que la propuesta de Libre 21 es la más aconsejable para dar soluciones y garantizar la estabilidad económica.

Tuto Quiroga estima que los conflictos saldrán en marzo y abril cuando la gente estará más preocupada de la crisis económica que se viene y no le interesará quién está inaugurando casas de campaña, porque de él su casa de campaña será todas las regiones donde denunciará el “despilfarro, entreguismo y corrupción masista”.

Fuente: erbol.com.bo