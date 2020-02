Un juez pide que Adepcoca de Gutiérrez y del MAS concilien

El Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de La Paz citó a una audiencia de conciliación a los dos sectores que se disputan la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas. La audiencia está programada para el 2 de marzo a las 17:00 en juzgados de la calle Jenaro Sanjinés.

El objetivo de la convocatoria es conciliar y llegar a un acuerdo en relación a la toma y los daños causados al edificio destinado al hospital de los cocaleros, ubicado en la calle 10 de Villa El Carmen. Los denunciantes son representados por el dirigente Franclin Gutiérrez y los procesados por robo agravado son dirigentes afines al MAS.

«Nosotros pedimos la extinción del proceso bajo control jurisdiccional, pero el fiscal Edwin Sarmiento ha presentado un pedido de ampliación (para la investigación) y el juez ha convocado a un audiencia de conciliación (…) La propuesta (que los dirigentes afines al MAS llevarán) será que el señor Franclin Gutiérrez deje Adepcoca, deje de amedrentar a más de 50 familias que no tienen acceso a la recarnetización (autorización de comercializar la hoja de coca)», afirmó el abogado Germán Gutiérrez Lerrea.

El jurista es representante del grupo avalado por el gobierno del MAS, representados por Elena Flores, quienes los primeros meses de 2019 trataron de tomar el mercado de coca de Villa Fátima y tomaron las instalaciones del edificio que estaba destinado al hospital de Adepcoca.

El abogado aseguró que la ampliación del tiempo para la investigación solicitada por el fiscal Sarmiento es ilegal, además dijo que el funcionario no les permite el acceso al cuaderno de investigaciones.

Por la disputa de Adepcoca existen varios procesos, uno de ellos fue presentado por Elena Flores, antes de las elecciones del 20 de octubre también por supuesto robo agravado, caso que el abogado asegura tiene más avances que la denuncia que tienen en contra.

Por su lado, el dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, rechazó la versión del abogado de la parte acusada y aseguró que los partidarios del MAS «hacen declaraciones sin tener pruebas, así me metieron a la cárcel, se inventaron un proceso en mi contra y ahora no quieren asumir su responsabilidad», aseveró.

El dirigente recordó que dentro del proceso presentado contra de Elena Flores también está el exministro de Desarrollo Rural César Cocarico. «La denuncia se presentó porque es un pedido de todo los Yungas, el daño al hospital aún no se ha cuantificado, se han robado hasta los inodoros, rompieron todos los vidrios, es una pena, eso no puede quedar así, es una pérdida para la gente humilde». Señaló que Adepcoca aún no fue notificada para la audiencia de conciliación, pero descartó acceder a la propuesta del abogado.

