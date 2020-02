Unos 500 chinos dueños de tiendas en Argentina no pueden retornar de Asia por el coronavirus

Son dueños de comercios que viajaron a su país por el Año Nuevo Chino y ahora por las estrictas medidas sanitarias no les permiten regresar.

La presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos en Argentina, Yolanda Durán, señaló a Cadena 3 que unos 500 dueños supermercadistas no pueden volver a territorio argentino por la cuarentena del coronavirus.

Se trata de los dueños de estos negocios que viajaron a su país natal para celebrar junto a sus familias el Año Nuevo Chino.

«En Argentina es un número de la comunidad china es muy grande. Desde hace 30 años que están en el país y obviamente que la familia va creciendo cada vez más y en el caso de las fiestas se fueron a pasar con los familiares, los padres y parientes y se encontraron con el coronavirus», explicó Durán. Unos 100.000 chinos viven en Argentina.

A raíz de las estrictas medidas que sacó el gobierno chino, este grupo de personas no pueden regresar. «No pueden salir ni moverse de sus hogares hasta que pase una cierta cantidad de días porque no deben tener contacto con vecinos», agregó.

Si bien ellos no se encuentran en la ciudad donde más se propagó la enfermedad, el protocolo de prevención es a nivel nacional.

«Llama la atención el protocolo que puso el Estado chino y nos preocupan esos aspectos, pero me parece perfecto que hagan eso ante una situación así. Argentina también debería tener un protocolo sanitario y en los aeropuertos hay cero control y es lamentable eso», advirtió.

Pese a que la situación no impacta en las ventas sí lo hace en la toma de las decisiones comerciales y en este marco estimó que la semana que viene se va a ir normalizando la situación, aunque pidió al Gobierno nacional tener un protocolo.

«Como las ventas están iguales y estáticas la segunda línea que quedó repone a cada unidad, pero no estamos pudiendo aprovechar las oportunidades que brinda la industria cuando comienza el año», concluyó.

Fuente: Cadena 3