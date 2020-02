Vallejos, “la reina del norte”, es la terrateniente más potentada

Así se la conoce a Dora Vallejos en Yapacaní (Santa Cruz), ya que es dueña de siete lotes y 47 propiedades agrícolas y ganaderas. Su patrimonio llega a 150 millones de dólares.

Dora Vallejos Vallejos y su esposo Bismark Carlos Padilla.

Página Siete / La Paz

Dora Vallejos Vallejos, de 35 años, oriunda de Yapacaní, es conocida por los pobladores de ese municipio cruceño como “la reina del norte”. Tiene un patrimonio que alcanza los 150 millones de dólares en al menos 47 propiedades agrícolas y ganaderas de gran tamaño, siete terrenos y tres mansiones. A partir de 2013, sospechosamente aumentó sus ingresos de golpe.

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó que la hectárea en esta región tiene un costo de al menos 15.000 dólares.

Según información de la Autoridad de Supervisión del Sistema de Financiero (ASFI), Vallejos justificó su patrimonio con la actividad ganadera. Sin embargo, para el viceministro de Justicia, Guido Melgar, esta declaración es falsa, puesto que con un oficio así no puede generar tanto dinero en ese periodo de tiempo.

A esto se suma el hecho de que, según la investigación del Gobierno, es la persona con más propiedades del norte de Santa Cruz, de ahí el apodo de Vallejos.

Según la información que Página Siete recabó, Vallejos estudió en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y trabajó desde enero de 2009 en una empresa llamada Agrocampo J.A. El 17 de febrero de 2014 se volvió militante del MAS, según reveló Melgar.

La autoridad contó que además de los terrenos y mansiones la mujer posee 19 vehículos de alta gama, equipos agrícolas y mucho dinero en dos cuentas bancarias: una con más de 40 millones de bolivianos y la otra con 3,5 millones de dólares.

El miércoles, el ministro Coimbra anunció que junto al Ministerio de Gobierno presentaron una denuncia contra Vallejos por enriquecimiento ilícito. La autoridad pidió que el Ministerio Público actúe inmediatamente y la llame a declarar. Dijo que se recaba varios indicios que demuestren que además tiene nexos con el narcotráfico.

El Gobierno reveló que el esposo de la “reina del norte”, Bismark Carlos Padilla, estuvo involucrado en un caso de narcotráfico en 2005 junto al exalcalde de Warnes Mario Cronenbold. Ese año, Padilla logró salir en libertad después de un proceso penal y de estar encarcelado.

En las últimas horas Vallejos fue relacionada con el narcopiloto Miguel Ángel Blásquez Vallejos, por un posible parentesco. Él fue aprehendido en México hace una semana con una tonelada de droga. El viceministro Melgar indicó que se espera el informe del Segip para confirmar la relación entre ambos.

Asimismo, el Gobierno descubrió pistas clandestinas de aterrizaje y supuestas instalaciones de producción de droga en los terrenos de Vallejos. Se cree que Paraguay es el destino de cualquier droga que se pudo fabricar en esos predios, puesto que ella viajó entre 12 y 15 veces a ese país, dijo Melgar a la red Unitel.

Otro indicio que se investiga es una posible relación con el exministro Carlos Romero, ya que, según testimonios de comunarios, la exautoridad iba constantemente a visitar a Vallejos, incluso estuvo ahí dos días antes de ser sorprendido por el periodista español de OkDiario.

Actualmente, se desconoce si ella sigue en el país. El director de Migración, Marcel Rivas, dijo que proporcionó esa información a las autoridades que investigan el caso. “No nos corresponde dar ninguna información absoluta de este caso porque está siendo investigado y jamás podríamos entorpecer las investigaciones”, manifestó.

El director de la Autoridad de control de Bosques y Tierras, Víctor Hugo Áñez, afirmó que como forma de colaboración, investigan las solicitudes de actividades en predios agropecuarios para ver si existió alguna irregularidad en los trámites.

Romero niega conocer a Dora Vallejos

El exministro de Gobierno Carlos Romero negó ayer conocer a Dora Vallejos y afirmó que las veces que fue a Yapacaní fue sólo para actos públicos. Resaltó que tiene respaldos para demostrar que tampoco estuvo ahí el 6 de enero, dos días antes de que el periodista español de OkDiario lo encontrara en la zona de Sopocachi de La Paz.

“Las veces que fui a Yapacaní he ido para actos públicos: para inaugurar oficina de Segip, para inaugurar el estadio del municipio y para dar una charla en la universidad. En todos los actos que he estado ahí, siempre he estado rodeado de decenas y centenas de personas que pueden ser testigos de los movimientos que tuve”, afirmó la exautoridad.

Ayer se llevó a cabo su audiencia de apelación a la detención preventiva en San Pedro por el caso de corrupción en contratos de la Uelicn. Él está encarcelado desde el 17 de enero.

Respecto a la acusación de lugareños de que Romero cerraba la carretera cuando llegaba a Yapacaní, él declaró: “Nunca he hecho cerrar caminos, nunca he entrado a propiedades y no conozco a esta persona”, sentenció.

Agregó que tiene pruebas para demostrar que tampoco estuvo en ese sector del norte de Santa Cruz el 6 de enero. “Tengo todas las pruebas periciales y testimoniales de que el lunes 6 yo estaba en la ciudad de La Paz”, añadió.

La autoridad fue relacionada con Vallejos, según el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, porque los pobladores del lugar afirmaron que lo vieron en varias ocasiones en los terrenos y mansiones de Vallejos.

El exministro de Gobierno manifestó que no tiene ninguna relación con la mujer que es buscada por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

