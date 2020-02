Vocero de Chi llama a Camacho hipócrita y hombre sin valores por usar la Biblia como amuleto político

El Bunker

28/02/2020

Adolfo Apodaca vocero nacional de Frente para la Victoria (FPV) en el programa radial #ElBunker llama a Luis Fernando Camacho, candidato presidencial de #CREEMOS, hipócrita y hombre sin valores por el uso de la Biblia para beneficio propio y político. “Disfrazarse de seudocristiano, lo vimos saltando en el Carnaval, utilizó la Iglesia evangélica, la fe y la Biblia como un amuleto, como si fuera una barita, hoy es la hipocresía que se cae y que denota en la intención de voto que tiene”.

“El señor (Camacho) de cristiano no tiene nada y los que sabemos del cristianismo entendemos que Jesús es nuestro señor y salvador. Camacho no tiene principios, no tiene valores simplemente utilizó un discurso que le favorecía en ese momento para generar un beneficio político”, señaló.

Asimismo, dijo que el binomio Camacho-Pumari no tiene ninguna oportunidad de ganar las elecciones y que el poco apoyo a nivel nacional que tienen se debe a la poca seriedad y su falta de liderazgo que vienen demostrando. “La candidatura de Camacho y Pumari no tiene razón de ser, no tienen motivación, están en franca decaída y lo mejor que pueden hacer es dar un paso al costado”.

“Camacho y Pumari se han caracterizado por ser poco profesionales, irresponsables y sobre todo faltos de liderazgo. Creo que la gente ya lo tiene clarísimo, estos señores están improvisando, están en una situación lamentable porque no le están dando la seriedad para una candidatura del nivel al que están queriendo participar y demuestran que no están preparados ni están en las condiciones de asumir ese reto”, enfatizó.npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker