Wilstermann vence a domicilio al Tigre que no hace pie en el Apertura

Alejandro Meleán (der.) celebra el gol del triunfo. Foto: APG

El clásico nacional entre The Strongest y Wilstermann fue para el equipo aviador que sorprendió a The Strongest con un solitario gol de Alejandro Meléan en el primer tiempo. El lance tuvo su dosis de suspenso hasta el final con un Tigre que fabricó ocasiones pero no pudo vulnerar la valla del solido Arnaldo Giménez, el arquero visitante.

Wilster se paró con solidez en el campo de juego, mantuvo orden defensivo y atestó en el momento justo la estocada que le valió un valioso triunfo en la sede de Gobierno.

El Tigre cometió errores en su defensa y concedió espacios a su rival al adelantar sus líneas en busca del arco defendido por Giménez, quien una vez más se erigió en figura con destacadas atajadas.

“Vamos mejorando día a día hoy hicimos un gran partido, nos llevamos tres puntos de una cancha muy difícil donde siempre nos costó”, subrayó el guardameta.

En el primer tiempo el rojo cochabambino fue superior a The Strongest, dominando las acciones y generando peligro sobre la portería de Daniel Vaca. En la segunda parte el conjunto local fue más ofensivo y generó varias oportunidades recurriendo principalmente al pelotazo que fueron bien conjuradas por el golero y la defensa de Wilstermann.

La conquista que desniveló el marcador fue obra de Meleán a los 16 minutos del periodo inicial con un remate de larga distancia, el balón rebotó en un defensor atigrado y descolocó a Vaca para anidarse en el fondo de las mallas.

Tras el tanto del visitante, The Strongest se volcó con todo al ataque pero careció de orden y la desesperación hizo mella de sus jugadores que fallaron varias opciones para llegar al empate.

Jaime Arrascaita resaltó el orden y la entrega de sus compañeros. “Fue un rival muy complicado pero el equipo estuvo muy bien parado y supimos contragolpear, declaró el volante.

Con este resultado el elenco valluno suma nueve unidades en cinco actuaciones mientras que el paceño acopia tres pero en cuatro partidos jugados.

El lance tuvo ocho minutos de adición en la parte complementaria pero ni así el Tigre pudo llegar a la igualdad

En la próxima jornada The Strongest no tendrá actividad debido a que a media semana jugará con Atlético Tucumán el cotejo de revancha por la fase dos de Copa Libertadores. Wilster chocará el jueves con Real Santa Cruz en Cochabamba.

Datos del partido

Ciudad: La Paz

Estadio: Hernando Siles

Árbitro: Dilio Rodríguez

Jueces de línea: Edwar Saavedra y Pedro Ávalos

Amonestados: Daniel Vaca (T), Gonzalo Godoy (T); Ismael Banegas (W), Juan Pablo Aponte (W), Didi Torrico (W), Jaime Arrascaita (W), Ramiro Ballivián (W)

Expulsados: Gonzalo Godoy (T) por doble amonestación.

Conformaciones

The Strongest (0): Daniel Vaca; Eduardo Demiquel, Gabriel Valverde, Gonzalo Godoy, Marvin Bejarano; Wálter Veizaga (Jhasmani Campos), Carlos Áñez (Willie Barbosa), Diego Wayar, Ramiro Vaca; Harold Reina (Jair Reinoso), Rolando Blackburn. DT- Mauricio Soria.

Wilstermann (1): Arnaldo Giménez; Alejandro Meleán, Marco Torsiglieri, Ismael Banegas, Edward Zenteno, Juan Pablo Aponte; Didi Torrico, Leonel Justiniano, Sebastián Galindo (Ramiro Ballivián); Gilbert Álvarez (Jaime Arrascaita); Serginho (Esteban Orfano). DT- Cristian Díaz.

(08/02/2020)

Fuente: la-razon.com