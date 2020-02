Zvonko lanza nombres de quiénes deben ser investigados por ‘montar’ el caso Terrorismo

Uno de los absueltos en el caso Terrorismo asegura que la lista de nombres se puede dividir en grupos, porque incluso hubo los que se ‘enriquecieron’ con este juicio. Aplaudió la decisión del Gobierno de hacer gestiones para extraditar al exfiscal Marcelo Sosa.

«Luis Clavijo que se da el lujo de dar una entrevista en un canal de televisión sobre cómo se hizo el operativo». Ese es uno de los nombres que lanza en su declaración uno de los absueltos por el caso de supuesto Terrorismo, Zvonko Matkovic, al detallar quiénes tendrían que ser investigados por las autoridades de Gobierno por haber ‘montado’ este caso.

También nombra a Johnny Aguilera, quien era jefe de la Felcc en Santa Cruz; el fiscal Marco Antonio Rodríguez; el capitán Wálter Andrade y la policía Marilyn Vargas; Edson Ali, que apareció en el ‘video soborno’ y el juez Sixto Fernández.

«(El abogado) Denver Pedraza cuenta cómo fue con Alcides Mendoza, su defendido en el caso Terrorismo, y se juntó con Luis Clavijo, en busca de una reunión con gente del Gobierno (del MAS). Habló con el hermano del vicepresidente y (Pedraza) contó los detalles sobre cómo se reunió con Raúl García Linera. Cuando le dice que está buscando cómo mejorar la situación de su cliente, García Linera le dice ‘ok, qué nombres tenés’, entonces le dijo ‘Ignacio Villa Vargas’ y él le respondió: ‘No pues ese es nuestro. Dame otro nombre’, relató Matkovic en una entrevista en el programa Asuntos Pendientes.

Ante el anuncio del ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, de que el Gobierno iniciará todas las gestiones necesarias para extraditar al exfiscal general del Estado, Marcelo Sosa, que se encuentra asilado en Brasil, Matkovic aplaudió la decisión y dijo que esa es una tarea que debió hacerla en Gobierno hace tiempo, pero no procedió de esa forma porque no le convenía al MAS. «Lo sentenciaron para que no se apegue», enfatizó.

Al margen de esos nombres, Matkovic dijo que en realidad la lista de quiénes deben responder por este caso podría dividirse en grupos. «Tenés diferentes grupos, los autores intelectuales, los que cometieron las ejecuciones (en el hotel Las Américas), los policías que manipularon y armaron la escena del crimen, los que manipularon la justicia, los que se enriquecieron con este caso, los que encubrieron. Hay tantos grupos», argumentó.

También citó al «exjefe de Inteligencia, Jorge Santisteban; a la entonces juez Betty Yañiquez, que ahora es candidata a diputado por el MAS; al juez Ricardo Maldonado; al fiscal Sergio Céspedes y a exministros como Alfredo Rada, entre otros».