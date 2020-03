10 cosas que Bill Gates dice sobre el coronavirus

Bill Gates sabe mucho de enfermedades. Hace muchos años que está concentrado en pararle los pies a la malaria, y ahora ha decidido responder en Reddit a varias preguntas sobre la pandemia que vivimos.

Recordemos que Bill Gates ya nos avisó en 2015 sobre lo que iba a ocurrir, hizo una charla en TED sobre el tema que se ha hecho viral estos días, por lo que conocimiento no le falta.



En TC han hecho un resumen bastante completo del tema, y aquí os dejamos con 10 de sus mejores frases para que sirvan de resumen de un resumen.

– Necesitamos democratizar y escalar el sistema de pruebas de coronavirus con un sitio web al que las personas puedan acceden e ingresar su situación. En varios lugares de Estados Unidos se están proporcionando miles de pruebas por día, pero nadie está conectado a un sistema de seguimiento nacional.

– Hay más de 6 esfuerzos diferentes para hacer una vacuna. Algunos usan un nuevo enfoque llamado ARN que no está probado. Tendremos que construir muchos modelos de vacunas sabiendo que algunos de ellos no funcionarán. Necesitaremos literalmente miles de millones de vacunas para proteger el mundo. Las vacunas requieren pruebas para asegurarse de que sean seguras y efectivas. Las primeras vacunas irán a trabajadores de la salud y trabajadores críticos, algo que podría suceder antes de los 18 meses si todo va bien.

– Me preocupa todo el daño económico, pero aún peor será cómo afectará esto a los países en desarrollo que no pueden hacer el distanciamiento social de la misma manera que los países ricos, y cuya capacidad hospitalaria es mucho menor. El único modelo que se sabe que funciona es un esfuerzo serio de distanciamiento social («cierre»). Si no hace esto, la enfermedad se propagará a un alto porcentaje de la población y sus hospitales estarán sobrecargados de casos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

– Con las acciones correctas, incluidas las pruebas y el distanciamiento social en 2-3 meses, los países ricos deberían haber evitado los altos niveles de infección.

– En la Fundación estamos trabajando para ver si podemos enviar kits de prueba a las personas en casa para que no tengan que salir y que las pruebas lleguen a las personas que son la prioridad.

– Es un gran problema que las escuelas cierren durante los próximos meses. Hay muchos recursos en línea de Khan Academy y Scholastic. Comcast y otros proveedores de conectividad a Internet están haciendo programas especiales para ayudar con el acceso. Microsoft y otros están trabajando para ayudar en el tema, pero la cadena de suministro es bastante limitada. Desafortunadamente, los estudiantes de bajos ingresos se verán más afectados por la situación que otros, por lo que necesitamos ayudar de cualquier manera que podamos.

– Eventualmente tendremos algunos certificados digitales para mostrar quién se recuperó o se hizo la prueba recientemente, o cuando tengamos una vacuna, quién la recibió.

– Nuestra fundación está trabajando con todos los grupos que realizan diagnósticos, terapias y vacunas para garantizar que se prioricen los esfuerzos correctos. Queremos asegurarnos de que todos los países tengan acceso a estas herramientas. Donamos $ 100 millones en febrero para una variedad de cosas y haremos más. Una prioridad es asegurarse de que haya suficiente capacidad de fabricación para terapias y vacunas.

– Creamos CEPI = Coalition for Epidemic Preparedness Innovation que trabajó un poco en las vacunas pero que necesita ser financiado a un nivel superior para tener la capacidad de fabricación en espera del mundo.

– Creo que después de que esto esté bajo control, los gobiernos y otros invertirán mucho en estar listos para el próximo. Esto requerirá una cooperación global, particularmente para ayudar a los países en desarrollo que serán los más afectados.

Un gran hombre con una gran visión que puede ayudar mucho en momentos como éste.

Imagen con montaje de fotos de depositphotos

Fuente: https://wwwhatsnew.com