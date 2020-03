Las mujeres que lideran Bolivia Tv

Sonia Quispe tiene 30 años y es comunicadora

Una vida rompiendo estereotipos sociales

Paz Monasterios / La Paz

Las palabras jilata y kullaka resuenan estos días en los pasillos de Bolivia Tv. Sonia Quispe, la presentadora del noticiero de habla aymara es quien se encargó de introducir este saludo cada vez que se cruza con sus hermanos y hermanas del medio. Una iniciativa que muestra tanto el orgullo por sus orígenes como su determinación de no dejarse arrastrar por los recelos que rodean a una mujer indígena y de pollera.

“Muchas veces me he sentido discriminada y explotada”, admitió la comunicadora, de 30 años. “A veces las mujeres indígenas permitimos ese tipo de situaciones por no perder un espacio laboral o una oportunidad. Nos sentimos menos. Pero un día dije basta”, relató.

Proveniente de la provincia Aroma, en La Paz, la presentadora se enfrentó a diferentes formas de rechazo desde muy pequeña. Criada en un ambiente rural, creció escuchando que el lugar de las mujeres era en la casa y el de los hombres en el cuartel. Algo que en lugar de limitarla, la incentivaba a romper los esquemas tradicionalmente establecidos. “En mi familia nadie era profesional y mi papá nunca pensó que sus hijas llegarían a algo grande. Por eso me metí como militar, quería que mi papá se sintiera orgulloso de mí”, subrayó.

Quispe se lanzó a la premilitar y pasó la admisión del Colegio Militar, pero poco después la dieron de baja y se alejó de una carrera en el Ejército. Después de su paso por el departamento de comunicación cocial en la UPEA, se inició en el periodismo con radios comunitarias y en RTP. Pero sería recién en Abya Yala donde tendría su primera experiencia como presentadora.

Ahora trabaja en Bolivia Tv, donde presenta y produce un noticiero de 15 minutos en su lengua natal en horario de alta audiencia: 14:30 y 19:00. “Quiero hacer notas en lugares donde prevalecen los valores ancestrales y hacer entrevistas con gente que es de mi raíz”, explicó.

El futuro no es algo que le preocupe en demasía o algo que planifique con antelación. Lo único que Quispe tiene claro es que finalmente cuenta con la aprobación de un padre orgulloso y que haga lo que haga, sus orígenes rurales siempre prevalecerán.

“Voy a estar en la tele mientras haya oportunidad, pero al campo no lo voy a dejar nunca”, aseguró.

Verónica Paniagua trabajó en medios de España

El retorno ante las cámaras tras 14 años

Paz Monasterios / La Paz

Pasaron 14 años desde que Verónica Paniagua se mostró por última vez frente de las cámaras. 14 años en los que la comunicadora paceña privilegió sus aptitudes para comunicación estratégica y marketing inmobiliario, por sobre los medios. Este 2020 vuelve como jefa de las presentadoras en Bolivia Tv con un solo objetivo bajo el brazo: “Transmitir un mensaje de paz e igualdad”.

Paniagua no es ninguna novata en esta profesión. Antes de su pausa, en 2006, la paceña destacó en los principales noticieros del país y mantuvo una prolífica carrera en España, donde entrevistó a altas personalidades del mundo de la cultura y el deporte. ¿Una de sus principales notas? Nada menos que el fichaje de Zinedine Zidane para el Real Madrid. “Me veía en esa ciudadela tremenda, viendo cómo llegaban los jugadores en Lamborghinis y Ferraris, y yo embarazada de mi hija”, recordó la comunicadora.

Fue precisamente el nacimiento de su primogénita lo que la impulsó a regresar en 2002. Había vivido dos años en la capital española, donde trabajó en importantes cadenas como Antena 3 y Panamerican Sports Network —ahora ESPN—, pero sentía la necesidad de volver. “Me decían que no vuelva porque la situación estaba complicada, pero mi esposo y yo amamos nuestra tierra, y queríamos que nuestra hija crezca rodeada de su familia y su cultura”, detalló.

Habiendo estudiado comunicación en la Universidad Católica, Paniagua ya tenía experiencia frente a las cámaras bolivianas gracias a su trabajo en Televisión Católica y el propio Canal 7, que en ese entonces se llamaba Empresa Nacional de Televisión Boliviana. Pero sería su presencia en los noticieros de PAT y Red Uno, tras su paso por España, lo que la posicionó como una de las principales presentadoras de la época.

Pese a los nervios, Paniagua volvió al aire, el pasado 6 de enero, con la revista Somos Bolivia, la cual se transmite de 18:00 a 21:00. Como presentadora tiene varios proyectos en la mira, pero como jefa se centra en “que sea realmente un canal de los bolivianos para los bolivianos”.