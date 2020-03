239 arrestados en 5 ciudades por no cumplir con la cuarentena

La cifra de arrestados es de las últimas 24 horas en las ciudades de Sucre, Oruro, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz de la Sierra. Las autoridades insisten a la ciudadanía que la cuarentena significa quedarse en casa no salir a la calle a hacer deporte o divertirse

Mientras el mundo se encuentra en jaque por la pandemia del coronavirus, que ya ha acabado con la vida de 13.500 personas, hay ciudades en Bolivia que se niegan a acatar la cuarentena total y obligatoria que dictaminó este sábado el Gobierno, al punto de que en las últimas 24 horas han sido arrestadas 239 personas.

El corresponsal de EL DEBER en Oruro, Emilio Huáscar, reportó el aciago incidente que se registró en la urbanización Pumas Andinos de la ciudad de Oruro. Allí los vecinos se armaron con piedras y palos y atacaron a una patrulla policial que se encontraba en el lugar para hacer cumplir con la cuarentena. ¿El saldo? Dos policías heridos y una similar cantidad de gendarmes.

En el primer día, este sábado (ayer), que el Gobierno de Jeanine Áñez decretó cuarentena en Bolivia la Policía arresto a 29 infractores en la ciudad de Oruro.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En el caso de Sucre, en las últimas 24 horas, la cifra es de 70 personas y 25 motorizados retenidos. William Zola, corresponsal de EL DEBER en la capital de Bolivia, informó que hasta el mediodía de este domingo aún se podían ver algunos negocios funcionando y gente caminando en la calle.

En la Llajta también hubo arrestos. La Policía le dijo al corresponsal de EL DEBER en Cochabamba, Humberto Ayllón, que 30 personas fueron conducidas a dependencias de la institución verde olivo por vulnerar las disposiciones.

El Alto también registró similar cantidad que la Llajta. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sostuvo que junto a Senkata, son los dos puntos en La Paz donde hubo mayor dificultad para acatar la cuarentena.

En la ciudad de Santa Cruz, donde la Policía ya ha salido a realizar operativos, en las últimas 24 horas más de 50 personas han sido arrestadas, según informó el Comando de la Policía Departamental.

En esta ciudad siete personas fueron detenidas por consumir bebidas alcohólicas y deberán enfrentar procesos penales, señala el reporte policial.

Permanecer en los hogares

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, fue contundente en su mensaje al país: «No nos alcanza con el 98% de inamovilidad de una provincia, de una frontera, de una ciudad, no nos alcanza, vamos a derrotar al coronavirus solo con el 100% (de inamovilidad), no hay medias tintas, no puede haber tibiezas, en cada hogar quédense y permanezcan en el hogar».

Las autoridades piden acatar la cuarentena, quedarse en casa. Eso no significa, prosiguió López, que se deba salir a trotar a la calle o realizar cualquier otra actividad.

La instrucción está dada. Toda persona que sea encontrada infringiendo el Decreto Supremo 4199, mediante el cual este sábado Jeanine Áñez dispuso la cuarentena total y obligatoria, será arrestada.

Hasta este domingo Bolivia contabiliza 24 casos confirmados de Covid-19: 13 en Santa Cruz, 8 en Oruro, 2 en Cochabamba y 1 en La Paz. En 170 países del mundo hay 308.130 contagios y 13.500 muertos por esta enfermedad que se originó en Wuhan, China.

Fuente: https://eldeber.com.bo