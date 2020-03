Andrónico hizo campaña en los Yungas a pesar de la advertencia de Adepcoca

Andrónico Rodríguez candidato a senador por Cochabamba, informó que ha visitado los Yungas para hacer campaña en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS). Su recorrido sucedió a pesar de las advertencias de los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca) para que no llegue a esta región.

El candidato a senador aseguró que recorrió gran parte de los Yungas de La Paz haciendo campaña electoral en favor del MAS y vio que la gente aún apoya al Instrumento Político. Señaló que estuvo en Santiago de Tocoroni, Comunidad Colo Pampa Chico, Santa Rosita y La Asunta, según ha informado ANF.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Tenemos pendiente hermana Alcaldesa. No he podido llegar a la actividad que se ha desarrollado en anteriores semanas porque me fui al Norte de Potosí y después a Coroico y Arapata Nor Yungas de La Paz. De ahí no me soltaron (los) hermanos, (me dijeron) tienes que quedarte y tenemos que recorrer todo Yungas», sostuvo Rodríguez.

El dirigente de Adepcoca, Alex Quisberth, aseguró que los cocaleros de los Yungas se han organizado para impedir que el candidato del MAS ingrese nuevamente a la región cocalera, puesto que han existido visitas previas. .

“No vamos a ser responsables ante cualquier cosa que vaya a pasar al compañero Andrónico. Es una provocación a los Yungas que un compañero del Trópico de Cochabamba se venga a provocar y en estos momentos difíciles que estamos pasando”, indicó Quisberth a ATB el 3 de marzo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha informado que la realización de campaña y propaganda electoral es un derecho político y su ejercicio pleno no podrá ser restringido, obstaculizado ni coartado por ninguna autoridad pública, poder fáctico, organización o persona particular.

Fuente: paginasiete.bo