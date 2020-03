Barras irrumpen la sede de Oriente Petrolero e increpan a jugadores y a un periodista

Supuestos integrantes de la barra brava de Oriente Petrolero irrumpieron este martes la sede del club en la zona de San Antonio, en la capital cruceña, donde agredieron a un periodista y a algunos futbolistas del primer plantel. El titular de la institución, Ronald Raldes, dijo que el departamento legal tomará las medidas necesarias para la sanción de los responsables de los incidentes.

Según el dirigente, la Policía le informó que cinco personas fueron detenidas tras la trifulca.

“El departamento legal se está encargando de este tema y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no podemos permitir como institución que sucedan estas cosas en los predios del club; me acaba de informar la Policía que hay cinco detenidos”, precisó Raldes en una improvisada conferencia de prensa.

“Hubo agresión a algunos jugadores, algo que no entiendo, pero lo que está sucediendo en lo deportivo no justifica, y llegar a estas situaciones siempre hay que respetar las instituciones, el trabajo; entendemos que hay disconformidad y preocupación cuando los resultados no se dan, pero esto no es entendible”, acotó el dirigente, otrora jugador del club, otros equipos nacionales e internacionales y de la selección boliviana.

Medios periodísticos locales reportaron que vehículos que estaban estacionados en la zona de parqueo resultaron dañados y el presidente refinero dio cuenta de que desaparecieron algunos artículos de las instalaciones, aunque descartó que los barras bravas hayan portado armas durante el hecho.

“No he visto que porten armas; obviamente, se han perdido cosas. No sé exactamente el detalle, pero si sé que se han perdido artículos”, enfatizó Raldes.

Las fotografías que circulan en las redes sociales muestran a un trabajador de medios de comunicación agredido.

Los agresores manifestaban estar molestos por los resultados no esperados del equipo en el campeonato Apertura. El domingo, Oriente Petrolero cayó 0-3 con The Strongest en condición de local por la fecha 12 del certamen.

Espere…

Video: Juan Pastén y El Deportivo

Fuente: La Razón Digital