Blooming cae no puede llegar a la cima

Blooming se volvió a quedar con las ganas de ser líder. No pudo ante San José y perdió por la mínima diferencia (1-0), en el partido correspondiente a la fecha 12 del torneo Apertura, disputado este miércoles en el estadio Jesús Bermúdez. Los celestes afrontaron este compromiso sabiendo de la derrota que había sufrido el líder Always Ready (21 pts) ante Royal Pari (20 pts) por 3-2. Este marcador le daba la posibilidad a la academia cruceña que, ganando al cuadro Santo, asumiría el primer lugar del torneo, pero las cosas no le salieron y cayeron ante un rival que a pesar de su crisis económica sigue sumando triunfos.

El único gol. Los primeros minutos del partido fueron discretos: el local intentaba generar peligro pero tenía enfrente a un rival que esperaba ordenado, atento a una posibilidad de generar contragolpe.

San José pudo romper esa línea defensiva a los 22′: Rodrigo Vargas recibió un pase en la media luna, giró sobre su propio eje y con un remate cruzado venció al portero Braulio Uraezaña, que estuvo de titular en reemplazo de José Peñarrieta, quien estaba en el banco de suplentes.

Los celestes jugaron con un hombre más desde los 27′, por la expulsión de Jairo Thomas. En el complemento también le mostraron la roja a Jesús Sagredo (90′).

Sin fortuna. En el inicio del segundo tiempo, el técnico de Blooming, Miguel Ponce, hizo ingresar a Rafinha y Fernando Arismendi. Estos le dieron mayor movilidad al equipo pero no tuvieron fortuna al momento de pisar el área rival.

César Menacho tuvo la mejor oportunidad de igualar el marcador a los 72′, pero cuando estuvo frente al portero tardó en rematar y el defensor César Mena le sacó el remate con una barrida.

San José pudo liquidar a los 93′ pero la «cucharita» de Vargas salió a penas desviado.

4 Derrotas

Suma Blooming este torneo. Mientras que San José sumó el 5to triunfo.

