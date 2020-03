Bolivianos en el exterior piden no subestimar el virus y cumplir medidas

miércoles, 25 de marzo de 2020 · 18:27

Los bolivianos que residen en otras partes del mundo como España, Italia y China cuentan a programas de televisión y por sus redes sociales lo difícil que es vivir con esa enfermedad o lo difícil que fue. Piden a la gente acatar la cuarentena, porque el Covid-19 es muy peligroso.

“Se que se hicieron muchos chistes, pero solo las personas que tenemos el virus sabemos qué se siente y la gravedad del asunto ( ) Es horrible, te duele el cuerpo, los pulmones, te aprieta el pecho no puedes respirar, el dolor del hueso, de la cabeza, falta de respiración, tos que no te deja dormir, falta de aire. No es chiste”, dijo una de las contagiadas en el exterior.

A continuación, te presentamos sus testimonios:

Primero del boliviano en China que cuenta su experiencia y el secreto de China para controlar el Covid-19