Bolivianos que no pueden retornar se quedan sin recursos para sobrevivir

Sin recursos para sobrevivir y en algunos casos durmiendo en la intemperie, así se encuentran muchos bolivianos que tras el cierre de las fronteras no pudieron retornar al país. Hay compatriotas que ven mermar sus ingresos para sobrevivir lejos y en cuarentena.

Página Siete / La Paz

Tras la denuncia de la precaria situación de compatriotas varados en Huara, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos piden a las autoridades nacionales autorizar el ingreso de los conciudadanos. La Canciller Karen Logaric y el ministro de Defensa Fernan López anunciaron que hoy viajarán a la frontera para acompañar su regreso.

“Solicito a su autoridad (ministro Arturo Murillo) con carácter de urgencia que instruya a las dependencias bajo su tuición como ser Policía Boliviana y Dirección General de Migraciones, gestionar y permitir el retorno de los 150 bolivianos varados en frontera (localidad Huara en Chile) y que sean remitidos a la ciudad de Oruro, para que cumplan su cuarentena y otros procedimientos que sean requeridos por las autoridades en el área de Salud”, señala la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una misiva enviada al titular de Gobierno.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El fin de semana Página Siete hizo pública la denuncia de alrededor de 150 bolivianos que luego de tres días de peregrinar entre Iquique, Huara y Colchane a pie y en buses, ayer fueron trasladados por autoridades chilenas hasta frontera con Bolivia, sector Pisiga. Aunque las autoridades chilenas gestionaron el transporte y trataron de comunicarse autoridades bolivianas, no hubo ninguna respuesta. Por este motivo los connacionales fueron llevados nuevamente hasta Huara, a dos horas de Pisiga. Allí pasaron su tercera noche en unas especies de carpas armadas ala interperie.

«Ya no tenemos dinero y no hay alojamiento ni alimento», señaló una de las personas que forma parte del grupo. La mayoría de ellos son migrantes que entran en época de cosecha al vecino país en busca de trabajo. Lastimosamente no lograron cruzar la frontera a tiempo.

«Donde estarían pasando su tercer día durmiendo en carpas, sin dinero, con escaza alimentación y en climas extremos. Cabe señalar que dentro del contingente de personas bolivianas se encuentran niñas y niños, personas adultas mayores y una mujer en estado de gestación”, agrega Cruz en la carta.

Derechos Humanos envió una carta a la Presidenta Jeanine Añez en la que le explica que este hecho es de conocimiento de autoridades nacionales quienes han comprometido ayuda y atención, la cual no les ha llegado según información aún. «Por esto le pedimos atender este problema de manera urgente, tomando las precauciones para evitar que estas personas o la población y dando toda la ayuda humanitaria que requieran. Según informes, existen personas vulnerables dentro de este grupo como son las niñas y niños, personas adultas mayores e incluso mujeres embarazadas», manifiesta el documento.

“Mañana (hoy) el Min.de Defensa @Ferlopezjulio1y yo vamos a Pisiga para acompañar el ingreso de nuestros compatriotas a territorio nacional. Quienes ingresen cumplirán los protocolos de la OMS y seguirán estrictas reglas sanitarias para garantizar la seguridad de todos los bolivianos”, escribió la noche del domingo la Canciller en RRSS.

Pero el de los compatriotas en Chile no es el único caso. Hay delegaciones y grupos a la deriva también en Estados Unidos, Alemania y México.

«No son hechos aislados los de Pisiga y de los que estamos en Miami; considero que se deben analizar ambos temas en conjunto; porque ya es una política de Estado el prohibir el retorno de ciudadanos bolivianos y que el Ministro Murillo se haga al desinformado de esas situaciones. Ya no insisto en volver, pero ¿qué pasa con los comerciantes y migrantes en Pisiga y los estudiantes o turistas varados en el aeropuerto de Miami? Es una condena a muerte porque no tienen dinero» señaló una de las personas que está varada en Estados Unidos .

Otro de los casos es el de una delegación de la Universidad Mayor de San Andrés no puede salir de México. Son siete personas, dos estudiantes y un docente, que viajaron el 13 de marzo en representación de la Carrera de Biblotecología a un evento académico. En su misma situación están otros 60 bolivianos que hacían turismo en ese país. En Alemania, están varados 25 músicos de Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN).

La Defensoría del Pueblo recuerda que el Decreto Supremo 4196, que dispone entre otras medidas, el cierre de fronteras, “no incluye a ciudadanas bolivianas, bolivianos y residentes que retornen a territorio boliviano, mismos que deberán cumplir el protocolo y procedimientos del Ministerio de Salud.” Razón por la cual, solicita al Ministro Murillo la ejecución de acciones urgentes para permitir el regreso de los nacionales y que informe en 24 horas sobre las gestiones realizadas, conforme a la Ley 870 del Defensor del Pueblo.

Derechos Humanos solicitó que el Estado apruebe, a la brevedad posible, protocolos adicionales que pueden modificar el ingreso y atención médica a las bolivianas y bolivianos que quieran regresar al país, en el marco del respeto de sus derechos humanos elementales.

Fuente: paginasiete.bo