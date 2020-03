Branko Marinkovic: “Hay que apoyar a Áñez sin mirar quién está detrás”

El exlíder cívico Branko Marinkovic llegó a Santa Cruz hace poco más de un mes, luego de haber vivido exiliado en Brasil durante una década. Estuvo al lado de Luis Fernando Camacho (Creemos), a quien considera su amigo, pero hoy ha decidido manifestar oficialmente su apoyo a la candidata por Juntos, la presidenta Jeanine Áñez. Critica que no exista renovación de liderazgos en la alcaldía y en la gobernación cruceña.

Para las elecciones nacionales ¿a quién está apoyando?

En el tema nacional hay que ver con mucha cautela lo que viene las próximas semanas. Creo que la última encuesta ha sido bastante clara para todos, quiénes son los que tienen posibilidad y creo que la labor que corresponde esta semana es hablar con todos los candidatos para tratar de unificar en una sola candidatura si se puede o dos máximo.

¿Cree en las encuestas?

Las encuestas siempre están cerca, hay las que obviamente salen por internet que están fuera de la realidad. Las empresas encuestadoras que han salido en los medios son serias. No se trata de creer o no, hay que ver quiénes las han hecho, quiénes las pagaron para tener una idea, pero creo que las últimas que se han visto son sólidas y estables.

Veo dos personas que tienen posibilidades de hacerle frente al MAS, una es Jeanine Áñez y otra que es Carlos Mesa, pero el techo de Jeanine es bastante más alto. Habría que generar una conciencia de estar entorno a Jeanine sin mirar todas las exquisiteces de los lados como el quién está detrás. Hay que consolidar la salida del MAS en este país y es lo más importante. Hay que ver en la nacional el candidato que tenga mejores posibilidades y tenemos que apoyarlo, creo que en este momento es la presidenta Jeanine Áñez y la voy a apoyar a ella.

¿Algún momento hará campaña con Jeanine?

No lo sé. Si es necesario estar en campaña, lo haré, pero tenemos que estar dispuestos a ayudar y yo lo que tengo que hacer con mi responsabilidad como ciudadano, como padre de familia, como empresario, es asegurarme que no vuelva el MAS.

La conciencia la tenemos que tener todos de que hay un país, en este momento, donde se ha mentido, se han falsificado números. Estamos viendo que la empresa que hacía las mediciones del gas realmente era falso lo que decía, tenemos un país en una situación muy crítica y delicada y todos tenemos que poner el hombro para que salga adelante.

¿Y el apoyo a Luis Fernando Camacho?

Yo voy a estar siempre cerca de Luis Fernando, él es mi amigo, pero la política es una cosa y las amistades son otra. Lo que hay que ver es la posibilidad del voto, porque hay que ganar. Él tiene mucho voto en Santa Cruz, pero lamentablemente en el resto del país veo una votación muy baja. Me hubiese gustado que esos números sean otros y que el MAS tenga menos votación.

Ha sido dirigente cívico ¿se ve en el otro lado, en política?

Ya pasó la época de cívico para mí y siempre he dicho que una de las cosas principales y fundamentales que voy a defender es que no haya la reelección, la gente tiene que dar espacio a los demás, así como ha sido el Comité Cívico. Llega el momento de dejar el civismo y, si es necesario, pasar a la política o, por último, no hacer nada.

No podemos solamente criticar a Evo Morales y tener alcaldes y gobernadores que están 15 años, eso es lo que hace daño a la democracia.

¿Branko Marinkovic candidato para alcalde?

Ahora no hay para qué hablar de eso. Hay que pensar en las presidenciales, porque es distraer lo que realmente es importante, hay que concentrarse en el país para luego pensar en las regionales.

