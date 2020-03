Camacho se suma al debate con el ciudadano

Video; Red Uno

El candidato a presidencia por la alianza Creemos llegó al set de Red Uno de manera improvista para poder acompañar en el debate con la población.

Luis Fernando Camacho, candidato a presidente por la alianza Creemos, aseguró que el resto de los partidos los atacan diciendo que existe una división en los candidatos Camacho- Pumari, la cual no existe y aclaró que están más unidos que nunca.

El candidato a presidencia, lamentó que el resto de los invitados no hayan asistido al debato y resaltó que Pumari no puso condiciones para ir a la entrevista, insinuó que los demás invitados podrían tener algo que esconder, lo que los llevó a no asistir a tan importante cita.

Por otra parte Pumari habló de su pasado, su padre que fue minero, él también estuvo trabajando como minero y lamentó que muchos niños trabajan desde muy pequeños, algo que buscarán cambiar en su gestión de ser elegidos.