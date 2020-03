Camacho atribuye la responsabilidad al MAS sobre los incendios en la Chiquitania

El candidato a presidencia por la alianza Creemos llegó al set de Red Uno de manera imprevista para poder acompañar en el debate con la población.

eju.tv

Video: Red Uno

Luis Fernando Camacho, candidato a presidente por la alianza Creemos, aseguró que el resto de los partidos los atacan diciendo que existe una división en su partido, la cual no existe y aclaró que están más unidos que nunca.

Lamentó que el resto de los invitados no hayan asistido al debato y resaltó que Pumari no puso condiciones para ir a la entrevista, insinuó que los demás invitados podrían tener algo que esconder, lo que los llevó a no asistir a tan importante cita.

Sobre los incendios en la Chiquitanía, atribuyó la responsabilidad al Gobierno del MAS por haber «prostituido las tierras» de manera irresponsable con tal de hacer política.

Por otra parte Pumari habló de su pasado, su padre que fue minero, él también estuvo trabajando como minero y lamentó que muchos niños trabajan desde muy pequeños, algo que buscarán cambiar en su gestión de ser elegidos. Además recordó otro de sus trabajo que fue como heladero.