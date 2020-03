Casi 16.000 detenidos en Perú por incumplir aislamiento

La policía de Perú ha detenido casi a 16.000 personas por incumplir el aislamiento social obligatorio en la primera semana de vigencia de esta medida, informó la presidencia peruana, este martes (24.03.2020).

«Hay personas que no hacen caso, no cumplen con la medida», dijo el presidente Martín Vizcarra, tras informar de la detención el lunes de 2.451 personas en todo el país. El mandatario no descartó sanciones severas para quienes violen la norma que busca mitigar la expansión del virus.

Los detenidos fueron llevados a las comisarías, donde se les reprende y quedan encerrados por algunas horas. El gobierno evalúa una sanción económica para los reincidentes. Las redes sociales difundieron gran cantidad de videos en los últimos días donde se ve gente bebiendo y jugando fútbol en diversas zonas de la capital peruana, epicentro de la pandemia.

El aislamiento social obligatorio restringe severamente la libertad de las personas a salir a la calle, a excepción de cuando vayan a comprar alimentos o a un hospital. La medida rige por 15 días desde el 17 de marzo y viene acompañada de un toque de queda nocturno, entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana locales.

La medida ha convertido en ciudades fantasmas a Lima y otras ciudades del país. Perú sumó hoy dos nuevos decesos, el de hombre de 38 años y una mujer de 63, y registra un total de 416 contagios.

