Chi: “El capricho de unos no puede estar por encima de estatutos de un partido”

Chi Hyun Chung está confiado en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmará su candidatura a la presidencia, esto luego de que el Frente Para la Victoria (FPV), partido con el que se postuló para las elecciones del 3 de mayo, le pidiera su renuncia y anunciara al exfiscal Jaime Soliz como su reemplazante.

Pese a ello, Chi confía en que este viernes -plazo que se puso el TSE para informar si acepta el pedido del FPV o mantiene al boliviano de origen cubano en la competencia electoral- recibirá una respuesta positiva del órgano electoral. Por ello, continúa en campaña y este jueves inauguró cuatro casas de campaña en Cobijo (Pando).

Cabe recordar que hace un par de semanas se levantó una polémica en cuando a quién sería el candidato presidencial por FPV, pues integrantes de este partido desconocieron a Chi y lo acusaron de faltas electorales. Además, presentaron a Jaime Soliz como su candidato a presidente.

«El Tribunal (TSE) ya tiene una posición ya pronunciada. Entonces, con o sin acercamiento con FPV los candidatos que ya están inscritos no se cambian, siguen adelante. Entonces, no el capricho de unos no puede estar por encima de estatutos de un partido», señaló.

Soliz se pronunciará mañana

Soliz aseguró que mañana se pronunciará oficialmente sobre su candidatura a las 10:00. Aunque también aseguró que está a favor de conformar un frente único para hacerle frente al MAS.

