Chumacero sugiere jugar cuatro partidos de Eliminatoria en una fecha FIFA

Marco Mejía / La Paz

Alejandro Chumacero sugirió ayer que para no comprimir el calendario de la Eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022, Conmebol disponga que se juegue cuatro fechas por cada fecha FIFA que se programará luego de que pase la epidemia del Covid-19.

La clasificatoria en el área sudamericana quedó suspendida en sus dos primeras fechas que debía realizarse este mes por el problema de salud que atraviesa el mundo. Bolivia debía jugar el 27 con Brasil y el 31 con Argentina,.

Conmebol espera que en septiembre se pueda iniciar con el calendario que de entrada ya tendrá un retraso y fechas por acomodar de parte de los organizadores. “Ojalá se pueda disputar tres o cuatro partidos en un receso, nos alcanzaría el tiempo, pero son decisiones superiores que debe tomar la Conmebol”, mencionó Chumacero al programa radial El Panamericano Deportivo.

Sin entrar en detalles, el jugador del Puebla de México dijo a la distancia que la decisión de postergar el comienzo de la Eliminatoria fue la mejo decisión de parte de las autoridades ya que en Europa y en México existe una gran cantidad de jugadores que tendrían que haber viajado a integrarse a las distintas selecciones de nuestro Continente.

“La suspensión de Copa América y Eliminatoria es mala para nosotros, pero bueno a la vez ya que hay que priorizar la salud. Lo más importante en este momento es salir de esta pandemia y desarrollar nuestra vida habitual ya que uno quiere jugar y trabajar de forma normal”.

El ex jugador de The Strongest contó que al igual que en otros clubes del mundo, el Puebla envió a todos sus jugadores una trabajo individual que deben realizar diariamente en sus domicilios. “La orden es no salir de casa, en Puebla no están tan fuerte las restricciones, pero estamos acatando la instrucción de quedarse en casa y no salir mucho”.

El cuerpo técnico del Puebla hizo llegar una aplicación a cada jugador para que realicen entrenamientos matinales. El jugador agregó que el preparador físico de la Selección nacional, “nos envió unos mensajes para que hagamos trabajos en casa y la idea es no perder el estado físico y acatar lo que nos ordenan”, finalizó.

