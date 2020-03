Claudio Vivas adelanta que su equipo no será defensivo

miércoles, 04 de marzo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El director técnico de Bolívar, Claudio Vivas, adelantó ayer que su equipo no propondrá un juego totalmente defensivo, dijo que para sacar un buen resultado hay que pensar en el arco del frente, pero tomando las previsiones para anular el juego que propondrá el equipo de Guaraní.

“Nosotros tenemos que estar muy atentos a los espacios que ocupará el rival a nuestras espaldas, lo debe hacer en la menor cantidad de metros posibles. Siempre pienso en el arco rival, pero para que mi equipo esté tranquilo debe defender bien”, resaltó.

Vivas recordó que en las diez fechas que jugó en el certamen Apertura recibió 14 goles. “Tenemos muchos goles en contra, pero mi pensamiento siempre es salir a ganar los partidos, yo no compito para tratar de empatar o que no me metan muchos goles”, subrayó el argentino al programa radial el Panamericano deportivo.

Los celestes cerraron ayer por la tarde sus aprestos en la cancha de la Conmebol, en Luque.