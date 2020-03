Cochabamba: Desconocen quién contagió a comerciante que está en estado crítico por COVID-19

Llegaron reactivos y ya se realizan pruebas de coronavirus en Cochabamba. El número de contagiados se mantiene en 10. La Alcaldía asigna 30 millones de bolivianos adicionales a los 19 previstos.

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Arturo Quiñones, dijo que la situación de una mujer que dio positivo a la prueba del coronavirus es complicada y permanece en terapia intensiva.

Se trata de una comerciante de quien no se sabe quién le contagió. Está conectada a respiradores. «Tenemos una paciente que está delicada, es una de las afectadas de quien no conocemos quién le contagió. Es el de mayor riesgo. Ella se dedica al comercio. Estaba en contacto con personal. Ese es el tema más difícil. No hemos encontrado el contacto real», indicó Quiñones.

Aseguró que realizan investigaciones correspondientes para dar con los contactos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Las acciones del SEDES fueron acompañadas de una jornada de fumigación en el mercado Calatayud, en la zona sur de la ciudad.

REACTIVOS En tanto, se empezaron a realizar pruebas de coronavirus en el Laboratorio de Referencia de Cochabamba. “Con eso se reduce al mínimo de tiempo la entrega de resultados, porque ya no es necesario enviar las muestras al Centro de Enfermedades Tropicales, Cenetrop en Santa Cruz”, dijo Quiñones.

Agregó que se habilitarán otros dos o tres laboratorios para agilizar la realización de estas pruebas.

En la mañana, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, anticipó la llegada de kits (reactivos). Dijo que ya se empezaron a aplicar pruebas para detectar de manera temprana y rápida casos de COVID-19. “Estamos pidiendo al Gobierno que nos dote de kit de 5.000 pruebas, es decir test, reactivos de laboratorio. De test del COVIC-19. Se han habilitado para que puedan hacer las pruebas en Cochabamba. Ya están funcionando, pero se necesitan los reactivos para realizar estas pruebas. Detectar de manera temprana a los contactos y proceder con el protocolo de salud “.

Explicó que envió un proyecto al Concejo Municipal para declarar emergencia, asimismo propuso un primer reformulado del presupuesto para permitir adicionar 30 millones de bolivianos a los 19 millones que se ejecutan para equipar los hospitales del Norte y del Sur.

SANTIVAÑEZ El presidente del Comité Cívico del municipio de Santivañez, David Muñoz explicó que la pandemia les encontró desprevenidos. “Recién ahora la gente se está concientizando y está tomando en serio”.

Un poblador de 61 años de ese municipio es uno de los diez casos positivos de coronavirus. Asistió a una boda de una comunidad muy cercana al poblado principal. “Había mucha gente y varios grupos de personas están en aislamiento. Llegaron hasta la fiesta gente del Valle Alto. Habían personal de servicio de una población vecina”.

Fuente: opinion.com.bo