¿Cómo evitar contagiarse por el coronavirus en el supermercado?

En tiempos de coronavirus, un acto tan cotidiano como hacer la compra puede convertirse en una experiencia difícil de gestionar, aunque si tomamos las medidas oportunas, el riesgo de contagio se reduce significativamente. Salir a la calle para hacer la compra es una de las pocas actividades permitidas fuera del hogar durante la cuarentena, así que tarde o temprano hay que acabar pasando por un supermercado o una tienda. A continuación, puedes encontrar una serie de consejos para aumentar tu seguridad cuando lo hagas:

Recuerda que el abastecimiento está asegurado y, por tanto, no debemos coger más que lo nos haga falta para no terminar desperdiciando lo comprado.

Conviene ser muy eficiente a la hora de realizar nuestra visita al supermercado. Cuanto menos tiempo pasemos allí, menor será la probabilidad de contagio. En este sentido, es muy importante elaborar una lista de la compra antes de ir , para saber exactamente lo que necesitas y no perder más tiempo del necesario.

La secuencia sería la siguiente: cuando lleguemos a casa, nos lavamos las manos, sacamos los productos, nos desprendemos de las bolsas y volvemos a lavarnos las manos . Es fundamental no tocarse la cara, la boca o los ojos con las manos sin lavar. También es conveniente desinfectar las superficies donde han estado colocadas las bolsas. Con agua y lejía es suficiente.

No utilices ni los carros de los supermercados ni las cestas, ya que pasan por numerosas manos y suponen un foco potencial de contagio. Lo más recomendable es que cada uno lleve sus propias bolsas. Una vez en casa, nos desprenderemos de estas bolsas y las dejaremos en la zona de reciclaje. Ahora no es el momento de reutilizar. Si las bolsas son de tela, que vayan a la lavadora. Por supuesto, hay que lavarse concienzudamente las manos antes y después de hacerlo.

¿Mascarilla y guantes?

Llevar mascarilla si no estás enfermo no es una medida especialmente efectiva si mantienes la distancia de seguridad antes indicada. Solo necesitarás estar relativamente cerca de la cajera, que cuando te atienda debería llevar mascarilla.

Tampoco es necesario el uso de guantes, salvo para elegir la fruta, verdura y otros productos frescos que no disponen de envoltorio. No hace falta ponernos guantes para coger envases, pero recuerda que después no debes tocarte la cara sin haberte lavado las manos.

Si estás en un pequeño comercio, exige que quien te atienda, además de mascarilla, para manipular productos frescos se ponga guantes, que debe cambiar constantemente si con ellos toca dinero u otras superficies. También, cuando se los quite, pide que se lave con gel hidroalcohólico.