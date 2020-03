Cómo saber si algún tercero está utilizando tu cuenta Netflix

Uno de los mayores problemas que ocurren a la hora de prestarle a cualquier amigo o familiar tu cuenta de Netflix, es que hay bastantes posibilidades de que estos puedan llegar a compartir con terceros dichos datos.

Esto es capaz de provocar una serie de problemas, aún más cuando hablamos del hecho de que otras personas se estarían aprovechando de ti de manera ilegítima, claro está. Pero venga, que como para todo hay solución, la aplicación de streaming cuenta con este pequeño truco para tomar acciones frente a lo anterior.

La misma página del servicio de streaming te permite efectuar diversos procedimientos con el objetivo de saber cuántas personas se encuentran vinculadas a tu cuenta y desde qué lugar.

Para comenzar, debes iniciar sesión en Netflix con tus respectivos datos e ingresar en el perfil que vaya a ser utilizado para realizar esta comprobación de datos. Luego, cuando ya te encuentres en el catálogo de inicio de la página, en la parte superior derecha (dentro de tu perfil) tendrás que ingresar a la opción de Cuenta.

Aquí nos encontraremos con diversas herramientas que nos ayudarán a determinar si efectivamente hay un polizón en nuestro barco o no, y la mejor manera de hacerlo es accediendo a Actividad de streaming reciente del dispositivo.

Ahora bien, ya adentrados en este callejón podremos ver la ventana de Las ubicaciones y los dispositivos utilizados más recientemente en tu cuenta, siendo este el preciso lugar donde queremos estar. Aquí estará toda la información referente a la actividad de tu perfil, ya sea la fecha en la que se ha accedido, desde que tipo de navegador, TV o dispositivo móvil, o hasta la ubicación de ingreso exacta con su IP para corroborar el lugar de acceso.

Como plus a este truco, también puedes ir a la sección de Cuenta y presionar sobre el apartado Actividad de visualización para ver si aparecen otros títulos que no has visto en la plataforma.

Ya el trabajo está hecho, y a partir de aquí lo que tendrás que hacer es analizar los datos y ver si en realidad solamente aparecen conectadas las personas que tu sabes que si lo están. En el caso de que encuentres anomalías o entradas remotas desde ubicaciones desconocidas, o simplemente a horas que no concuerdan con ningún ingreso tuyo o de algún familiar, lo más recomendable sería que cambiaras la contraseña para espantar cualquier duda.

Fuente: https://wwwhatsnew.com