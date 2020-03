Compraron 18.000 botellas de gel antibacterial para hacerse ricos, pero terminaron regalándolo

Sucedió a dos hermanos que viven en Tennessee- EEUU. Te contamos más detalles en la nota

Matt y Noah Colvin

Parece increíble, pero es cierto. El periódico The New York Time informó de que el 1 de marzo, un día después de que se anunciara la primera muerte en EEUU a causa del coronavirus, los hermanos Matt y Noah Colvin arrasaron con todos los alcohol en gel que habían en cada tienda de diferentes estados de su país para luego vender el producto a mayor precio en la página de Amazon.

De acuerdo con el diario estadounidense, los hermanos vendieron 300 botellas por un precio de entre 8 y 70 dólares cada una. Es decir que el costo sobrepasaba el de las tiendas antes de que la histeria por el coronavirus se propague en EEUU y de que estos productos sean tan requeridos.

Como en Tenesse hay leyes que prohíben el sobreprecio para bienes y servicios de primera necesidad, los hermanos tuvieron que regalar parte de su mercadería a una grupo de una iglesia local para que estos los donen a personas que lo necesiten.

HAPPENING NOW: Matt did not answer our calls so we went to his storage unit. The AG’s office was on the scene facilitating with the donation. This is the 3rd stop they’ve been to this morning to gather the sanitizer. @WRCB https://t.co/SLOaEwJLOj pic.twitter.com/REJPNhiSbS

— Hunter Hoagland (@HunterHoagland) March 15, 2020