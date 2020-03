Coronavirus: 20.000 reactivos llegarán la próxima semana al país y otros 340.000 en 60 días

El ministro de Planificación para el Desarrollo, Carlos Díaz, informó de que el Gobierno fortalecerá el ámbito de las pruebas de diagnóstico del coronavirus con la recepción, la siguiente semana, “de 20.000 reactivos para hacer las pruebas del Covid-19 a quienes tengan síntomas, mientras que ya se han encargado 340.000 más, que estarán en el país en el transcurso de los siguientes 60 días”.

Actualmente, los servicios departamentales de Salud (Sedes) son celosos en la aplicación de las pruebas a los pacientes, precisamente porque el lote de reactivos que se tienen en el país es muy limitado. Por eso se aplican solamente a las personas que evidentemente tienen los síntomas y que tuvieron alguna conexión con un contacto que dio positivo.

Carlos Díaz manifestó que todo esto se realiza con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Los 340.000 llegarán en los siguientes dos meses, con el sistema de entregas parciales para los dos tipos de tecnología que vamos a utilizar. La próxima semana analizaremos si es que vamos a duplicar esa cantidad de pruebas, con lo que cubriremos con la parte diagnóstico de casos en Bolivia”, aseveró.

En cuanto a equipamiento diagnóstico, la autoridad especificó que en Bolivia “tenemos laboratorios en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que son moleculares, y de tipos complejos. Incorporamos la parte física, pero en los próximos 10 días dispondremos de otros cinco equipos, que no son de tanta complejidad, pero que pueden hacer la prueba molecular. Por recomendación de la OMS/OPS admitiremos solamente pruebas moleculares, como válidas, para no tener el inconveniente que tuvo España, que al no tenerlas se arriesgaron a un amplio margen de error”, dijo.

El objetivo es que en un margen de 15 a 30 días laboratorios con tecnología molecular puedan hacer el diagnóstico en los nueve departamentos del país, “sin necesidad de tener que enviarlas a las regiones del eje central de la nación. Hace cuatro días atrás la FDA ( La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU, por sus siglas en inglés) aprobó una prueba diagnóstica para unos equipos que ya tenemos en Bolivia y otros que compramos para reforzar esto”.

La FDA aprobó la primera prueba de diagnóstico rápido que podría detectar el coronavirus en unos 45 minutos. Estas pruebas son las que se aplicarán en el país. «Durante este tiempo de mayor demanda de servicios hospitalarios, los médicos necesitan urgentemente una prueba de diagnóstico para el tratamiento en tiempo real de los pacientes», afirmó a CNN el director médico y tecnológico de Cepheid, David Persing.

El ministro de Planificación de Bolivia complementó que, incluso se pretende instalar estos laboratorios de diagnóstico en ciudades intermedias alejadas, y puso a Riberalta como un ejemplo.

Por otra parte, reiteró que la prevención es lo fundamental, “hay que evitar que la gente adulta mayor se enferme, como los que tienen problemas de salud de base. La forma en la que se contagia la gente es por el contacto, no por otra forma. Si evitamos que este grupo de riesgo salga a la calle, entonces evitaremos la aglomeración de personas, por eso estas medidas tan duras”.

Fuente: https://eldeber.com.bo