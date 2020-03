Coronavirus: España descubre que test rápidos que compró en China no funcionan

Las pruebas, que se iban a destinar sobre todo a los sanitarios, tienen una sensibilidad excesivamente baja y dan negativo en casos en los que la prueba tradicional certifica el positivo.

Los tests rápidos para detectar la infección de coronavirus que ha comprado el Ministerio de Sanidad en China no funcionan bien. Tienen una sensibilidad del 30%, cuando deberían superar el 80%. ¿Y eso qué significa? «Que los tests no valen, porque dan muchos falsos negativos», explican a este diario responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid, que recibió la primera remesa de pruebas rápidas. «Muchos pacientes que teniendo positivo por coronavirus en la PCR (la prueba de referencia, que tarda más tiempo) dan negativos en el test».

Pero no queda ahí la cosa: la embajada de China en España ha anunciado que la empresa a la que le compró los tests el Ministerio, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ni siquiera tiene licencia. «El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida». «Shenzhen Bioeasy Biotechnology no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos», añade.

El pasado domingo el Ministerio de Sanidad anunció el inicio del reparto de 640.000 tests de detección rápida y procedió «a la distribución de los primeros 8.000 [9.000 al final] test en la Comunidad de Madrid», según el ministro Salvador Illa, que aseguró que «a lo largo de esta semana» se va a recibir «un millón más que ya hemos adquirido». Según Sanidad, se trata de una partida determinada y localizada en la Comunidad de Madrid y ha dado orden para que sea retirada. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook Respecto a la información publicada recientemente por algunos medios españoles sobre los test rápidos de #COVID2019 comprados por #España a #China, informamos de lo siguiente 👇 — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020 Pero ayer la Comunidad de Madrid denunció la inutilidad de los tests: «No valen». «Nos dieron 9.000 test sin haberlos validado, y gracias a la prudencia de la Consejería de Sanidad no se hizo distribución masiva», que quejan en la Puerta del Sol. En un contexto de fuerte escasez de material, una de las buenas noticias que habían recibido las autonomías se vuelve ahora chasco. Después de salir al mercado mundial a comprar más de 52 millones de mascarillas, la inutilidad de los tests comprados por el Ministerio de Sanidad las pone en la tesitura de seguir comprando material, y de manera urgente. Sr. Sánchez, ¿Esto tampoco se podía saber? ¿A quién le va a echar la culpa de esto? Debe asumir responsabilidades. https://t.co/XVKnQEE7Bx — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) March 26, 2020 Pedro Sánchez: «Se trata de tests fiables, homologados» La oposición ya ha comenzado a criticar la actuación. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha preguntado retóricamente al presidente del Gobierno: «Señor Sánchez, ¿Esto tampoco se podía saber? ¿A quién le va a echar la culpa de esto?». Y se ha contestado a sí mismo: «Debe asumir responsabilidades». Sensibilidad frente a especificidad La idea de Sanidad y la Comunidad de Madrid era hacer un «screening poblacional» y probarlos sobre todo con los profesionales sanitarios, que están siendo los más golpeados por la pandemia. Pero la «baja sensibilidad» lo impide. La sensibilidad es la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga una prueba diagnóstica positiva. Y la especificidad, por el contrario, es la probabilidad de que estando sano la prueba sea negativa. Pues bien, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha corroborado la bajísima sensibilidad de los tests en un «documento de posicionamiento» sobre el diagnóstico del Covid-19. En él, lamentan que los «ensayos preliminares de las primeras pruebas disponibles en España» de estas pruebas rápidas «indican una sensibilidad inferior al 30% y una especifidad del 100% en poblaciones que acuden a las urgencias de los hospitales, en las que el porcentaje de positividad de la PCR es del 84% y de trabajadores sanitarios en las que el porcentaje de positividad es del 50%». «Estos resultados impedirían su introducción en rutina», según la SEIMC. Es decir, los tests no son válidos para adoptar en España el método coreano, que consistió en detectar masivamente los contagios para tener una suerte de mapa del virus y combatirlo mejor, gracias a los datos de localización de las operadoras telefónicas. El Gobierno devuelve los test Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha confirmado en rueda de prensa que los test rápidos que ha recibido Sanidad no sirven. «El Ministerio de Sanidad se ha estado moviendo muy intensamente para localizar todos los test rápidos que nos permitan descargar de presión a los laboratorios que hacen PCR, que están haciendo entre 15.000 y 20.000 pruebas diarias». «Ha habido que resolver algunos problemas de desabastecimiento de reactivos para hacer esas pruebas, pero se están haciendo muchas pruebas. Respecto a los test rápidos, se validaron 9.000 test rápidos en el centro de Microbiología y algunos hospitales de Madrid y esa validación nos dicen que las especificaciones no correspondían a lo que venía marcado en CE. Hemos devuelto los test y nos van a enviar otros nuevos», ha acotado Simón, informa Pilar Pérez. Mire en este video cómo deben funcionar los test rápidos: 📹 Investigadores del Centro Nacional de Microbiología #ISCIII describen paso a paso en este vídeo cómo se utilizan los test rápidos que detectan antígenos de #coronavirus #SARS_CoV_2 para diagnosticar la #COVID_19.#DivulgaciónISCIII @cienciagob @sanidadgob @SaludPublicaEs pic.twitter.com/xcbfOxExfq — Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) (@SaludISCIII) March 24, 2020 Foto El Mundo