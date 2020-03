Coronavirus: se confirmó la cuarta muerte en el país y la segunda en Santa Cruz

Óscar Urenda, secretario departamental de salud, confirmó que hoy en la madrugada falleció la segunda paciente por Covid-19.

El secretario de salud de la Gobernación, Óscar Urenda, confirmó el fallecimiento de una señora de 69 años por coronavirus, el día de ayer se habrían confirmado 3 fallecidos a nivel nacional, uno en Santa Cruz y 2 en La Paz.

Según anunció en contacto telefónico en La Revista la paciente que falleció hoy tenía enfermedades de base, padecía de diabetes y también era hipertensa, la misma se encontraba en terapia intensiva y lamentablemente no soportó la enfermedad. Indicó que según los procedimientos no se puede velar abiertamente a la paciente por el riesgo de contagio, además deberá ser enterrada en una fosa y no en nicho.

Aún hay 4 pacientes en terapia intensiva desde hace cuatro o cinco días. Hasta el momento se tienen confirmados 52 casos en el departamento y 96 a nivel nacional.

Fuente: La Revista

