Costa Rica reporta primera muerte por COVID-19

Costa Rica registró este miércoles (18.03.2020) el primer fallecido por el nuevo coronavirus, un hombre de 87 años que estaba internado en un hospital, informó el gobierno.

El hombre estaba en cuidados intensivos en el hospital de la ciudad de Alajuela, 15 kilómetros al noroeste de San José, donde se ha registrado el mayor número de infecciones en el país, precisó el Ministerio de Salud en un escueto comunicado.

Horas antes del anuncio, el ministro de Salud, Daniel Salas, dio a conocer un fuerte aumento en los contagios de coronavirus, que pasaron de 50 a 69 casos en Costa Rica.

«Lo cierto es que esto va aumentando y va a seguir aumentando en las siguientes semanas de forma importante. Hemos llamado a que las personas se queden en casa. Yo sé que no tenemos muertes, no hemos tenido un aumento de casos graves, pero sí los vamos a tener, no estamos hablando de cosas menores, son vidas y no se vale decir: A mí no me va a tocar», dijo el ministro Salas.

Las autoridades sanitarias de Costa Rica habilitaron carpas en las afueras de un hospital militar para atender a los casos sospechosos del virus.

«Nos solidarizamos con su familia», tuiteó el presidente costarricense, Carlos Alvarado, quien llamó a la población a acatar las recomendaciones de las autoridades para evitar la propagación del coronavirus.

«Costa Rica debe reaccionar y hacer caso a todas las medidas emitidas por el Ministerio de Salud. No ir a lugares públicos, seguir protocolos y ser solidarios con todas las personas», agregó el mandatario.

El pasado lunes, el Gobierno decretó estado de emergencia para agilizar el uso de recursos para la atención de la emergencia, suspendió el curso lectivo y a partir de la media noche de este miércoles prohibirá el ingreso de extranjeros al país.

También ha ordenado el cierre total de bares, discotecas y casinos, mientras que los restaurantes, cines, teatros y centros comerciales están habilitados a operar pero a un 50 % de su capacidad y con estrictas medidas higiénicas.

mg (afp, efe, La Nación)

