COVID-19: Presidenta Áñez advierte desinformación colectiva y pide apoyo de los medios de comunicación

La presidenta Jeanine Añez advirtió el viernes que en el país hay una desinformación colectiva sobre el coronavirus, después de que de manera insólita algunos vecinos y hasta funcionarios de hospitales empezaron a bloquear los accesos a nosocomios en Santa Cruz para que no sean internados pacientes con esta enfermedad.

«Hay mucha desinformación, la gente entra en pánico básicamente por el desconocimiento de los cuidados y los protocolos que se tienen que seguir, si nosotros nos ayudamos vamos a enfrentar la epidemia con más calma y yo lo que más pido a los medios de comunicación es que nos ayuden con la información porque hemos entrado en una especie de desinformación colectiva y eso no es bueno, así no vamos a poder avanzar», dijo.

Hasta el momento tres casos positivos de coronavirus se registraron en Bolivia y hace dos días se intentó internar a una de las mujeres que padece la enfermedad en un hospital de Santa Cruz, pero los manifestantes impidieron que se produzca esa situación y similar acción también se intentó replicar en otras regiones.

«Eso es un atentado a la salud pública y obviamente nosotros no vamos a permitir que continúe esa situación. Todos tenemos que trabajar unidos y ponernos en la situación de los familiares (de los pacientes), es muy triste que no les den la oportunidad de que sean asistidos. Si nosotros seguimos los protocolos, no habrá los contagios, es más el pánico, es más el susto, es más la desinformación», insistió.

Remarcó que una emergencia de salud no tiene colores políticos, ni ideología, raza o colores, entonces, los bolivianos deben reflexionar y trabajar en la lucha contra la pandemia sin ataques de ninguna naturaleza.

Tras las movilizaciones, el Gobierno ayer decidió instalar un primer centro de aislamiento de enfermos de coronavirus en la Escuela Militar «Héroes de Ñancahuazú», ubicado en el municipio cruceño de Warnes, y esta determinación también provocó algunas protestas.

«Tuvimos ese problema (…) en la carretera, pero afortunadamente la gente ha entendido de que esto se puede controlar muy bien y hoy hemos recibido de que el bloqueo ya ha sido suspendido», informó.

La Presidenta convocó además a los trabajadores del sector salud a cumplir con sus funciones y no seguir asumiendo medidas de presión para no recibir a los enfermos.

«Que cumplan su responsabilidad, es un compromiso que ellos han asumido cuando han jurado como profesionales. Yo no dejo de preocuparme (porque) he visto imágenes en los que hasta funcionarios de los hospitales estaban evitando el ingreso de una paciente, eso no puede suceder, eso es falta de solidaridad y de humanidad en un momento tan dramático», apuntó.

Fuente: ABI