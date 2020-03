Defensor advierte irregularidades en la muerte de un reo en El Abra

El Defensor del Pueblo advirtió ayer irregularidades respecto a la muerte de Julio Martínez Gonzales (44), un interno hallado sin vida el viernes en la celda 15 de Pabellón C, que es un bloque de alta seguridad del penal de El Abra, y de quien inicialmente se dijo que se había suicidado con una venda elástica.

El delegado del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, denunció que el ingreso de su personal al penal fue impedido por efectivos policiales y funcionarios de Régimen Penitenciario.

“Ingresamos cuando la escena del crimen estaba modificada. No puede suicidarse con una venda elástica y tener dos surcos equimóticos extraños en el cuello. Que nos hayan restringido el ingreso a nosotros nos deja mucho que pensar”, dijo Cox.

El delegado defensorial dijo que identificará a los policías a cargo de la seguridad del Pabellón C, ya que son ellos los que tienen acceso a las celdas.

“Se puede pensar que a la celda de Martínez ingresaron otros privados de libertad. Creemos que se armó la escena del crimen porque el cuerpo estaba en una posición distinta a la original”, señaló.

En tanto, la directora departamental de Régimen Penitenciario en Cochabamba, Pamela Suárez, explicó que Martínez fue trasladado como castigo al bloque de alta seguridad cinco días antes de su muerte.

“Fue trasladado por indisciplina. Agredió con un arma punzocortante a uno de sus compañeros. Lo trasladamos para que no existan más incidentes”, dijo.

Según Suárez, el interno fue encontrado por personal policial, colgado en la ventana de su celda (en el tercer piso del bloque), con una cinta amarrada a su cuello.

“Estamos esperando los resultados de la autopsia para establecer si se trata de un suicidio o si su muerte fue provocada”, señaló.

La Directora negó enfáticamente conocer de alguna solicitud de traslado, que, según la esposa de Martínez, se habría hecho días antes del suceso.

“No me llegó absolutamente ninguna solicitud de traslado y no tenía conocimiento sobre alguna amenaza. El Gobernador de la cárcel me dijo que también desconoce esta petición”, dijo.

Se conoce que la víctima tuvo rencillas con Caiqui Lima Silva —brasileño miembro del Primer Comando Capital (PCC)—, quien, según se presume, fue el que terminó con la vida de Martínez antes de ser trasladado a Potosí.

“Quiero pedir mi traslado a otro recinto penitenciario, ya que estoy recibiendo amenazas de muerte y temo por mi vida”, dicta la nota que Martínez Gonzales dio a su esposa.

Julio Martínez Gonzales se encontraba recluido por tráfico de sustancias controladas.

SIN REGLAMENTO

Internos afirman no tener normas

Los internos de El Abra, en un contacto con el delegado del Defensor del Pueblo, señalaron que no existe un reglamento de permanencia en el bloque C, de alta seguridad.

“Solicitamos un informe pormenorizado de la situación en la que se hallan los privados de libertad y que se nos adjunte el reglamento de permanencia del bloque de alta seguridad, pero solo se nos remitió un reglamento general”, dijo.

Al respecto, la Directora Departamental de Régimen Penitenciario aseguró que sí existe una normativa y por ello se sacó del bloque C a 17 reos, que fueron trasladados a sus centros penitenciarios de origen.